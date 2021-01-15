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泰昇越南不織布廠首季動工 上半年擬併購法國客戶

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

泰昇-KY（8480）表示，為掌握上游關鍵原料，董事會已通過將在越南設立不織布廠，第一階段投資金額達1,500萬美元，由於不織布占了主力產品紙尿褲成本30%，預期新廠投產後有助讓供應鏈更穩定，同時也有利集團朝醫療用品布局。此外，泰昇-KY也有意併購法國現有品牌客戶，希望藉由取得法國品牌和通路拓展歐洲市場，此投資計畫預計在上半年完成。

泰昇-KY表示，越南的不織布廠位於西寧省，第1季可望正式動工，並預計將在明年上半年投產，正式投產後估計一年可貢獻2,500萬美元的營收。投資不織布廠除了為取得上游關鍵原料，也是看好不織布在東南亞市場的發展潛力，加上集團未來希望增加在醫療產品方面的布局，不織布可以應用在許多醫療用品上。

除了東南亞市場，泰昇-KY也積極拓展歐洲市場。泰昇-KY表示，計畫併購目前法國的品牌客戶，以利取得歐洲通路和品牌，也做為進軍歐洲市場的前哨站，目前透過法國客戶，在歐洲的出貨以嬰兒紙尿褲為主，不過，看好成人照護產品未來在歐洲的發展。

泰昇-KY去年合併營收18.95億元，年減4.16%。不過，因為公司積極控制成本，整體獲利可望好過前一年，有機會賺進一個股本。展望今年，泰昇-KY預期東南亞市場以緬甸成長最可觀，去年已成長5成，今年可望仍有高成長，另外，越南、柬埔寨則可望回到前年表現，估成長幅度達10-20%。泰國因疫情重創當地觀光亦影響民間消費，復甦力道最為緩慢。

整體而言，全球供應鏈加速轉移，將大力拉動東協新興國家經濟全面快速復甦，因此公司對於今年重返高成長抱持正面樂觀看法。

泰昇-KY 東南亞

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