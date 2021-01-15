台北君悅華裔新總座陳隆慶上任 拚客房營收雙倍成長

凱悅酒店集團去年宣布任命陳隆慶（Will Chen）為台北君悅酒店總經理，為台北君悅開業30年來，第二位華裔總經理。陳隆慶在2020年8月上任後，積極調整行銷架構，加強在地連結以及與信義區周邊的異業合作機會，今年首要任務將力拚客房營收雙倍成長。在餐飲方面，也將開發外帶商機，希望爭取新客源。

受到國際疫情影響，陳隆慶去年自頂級陽朔阿麗拉酒店回台，接管全台量體最大的台北君悅酒店，面對日益競爭的國旅市場，他力圖改變以往國際商務客為主的客群結構，除了加強飯店軟硬體設施外，亦積極尋求異業結盟，開發新市場以帶動業績蒸蒸日上。

台北君悅過去客房營收主力的80%為國際來台商務觀光客，自2014年全館850間客房完成改裝後，客房營收以酒店官網推行專案及業務團體的簽約企業住房為主要來源，去年疫情打亂了全球旅遊市場的消費結構，也讓台北君悅重新布局策略。

陳隆慶上任後，積極調整行銷策略並強化異業合作。包括2020年10月首度和台中千禧推出雙城住房優惠、跨年住房於社群平台的快閃方案，以及4月30日前與台北101合作推出的「漫步雲端」體驗行程，都在近期國旅市場中有相當亮眼的營收挹注。此外，台北君悅今年度將鎖定館內94間「套房」房型推出主題專案，目標達到客房收益最大化。

在餐飲方面，「開拓新客源」、「八間餐廳招牌菜色再行銷」、「開發外帶餐飲商機」是台北君悅今年的主力目標，館內餐飲營收最高的「凱菲屋」自助餐廳將持續維持菜色水準，寶艾西餐廳、Ziga Zaga 將調整菜式份量，「增加CP值」以開拓餐飲客源。中餐廳則每月推出主廚私房菜，加強家庭客層忠誠度。全台第一家日式自助餐廳「彩日本料理」自助餐則計畫不同時段推出優惠餐價吸引消費者前往。

陳隆慶來自馬來西亞，自幼隨著父母至各國旅遊，入住許多知名高級飯店，因而燃起入行的念頭。就學期間除了本科課程外，另外選修飯店管理相關課程，夏威夷太平洋大學工商管理碩士畢業後，先後於夏威夷商務飯店、馬來西亞香格里拉沙洋度假酒店、西安喜來登與台北喜來登酒店服務，經歷中西多元文化並累積豐富閱歷。

2005年陳隆慶轉任台北喜來登擔任市場行銷業務總監，以對國際觀光產業敏銳度及精準決策，率領團隊度過2008年金融海嘯及日本311大地震觀光低迷，於2012年晉升為總經理。之後在2017至2019年又遠赴大連擔任一方城堡豪華精選酒店及雅樂軒酒店掌理兩館總經理的職務。