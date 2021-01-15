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「大水、大電產業」 政院喊做海水淡化

經濟日報 / 記者鄭鴻達鍾泓良葉卉軒／台北報導

對於未來經濟、產業議題，行政院長蘇貞昌昨（14）日表示，在水電方面，未來會如同要求大企業購買綠電一樣，對於「大水、大電產業」，應該也要朝海水淡化來做；他強調，自他上任後，水利署長賴建信是來院會報告最多次的署長級同仁，他也要求並大力支持以新方法清淤水庫

經濟部長王美花昨天在部務會議前受訪也說，蘇揆拍板將在嘉義及屏東設科學園區。為解決供水問題，王美花表示，嘉義用水分為豐水期及枯水期，豐水期可由南潭、仁義潭二個水庫支應，也能從雲林及台南調度；但枯水期則必須考量是否需要設置海淡廠才能確保穩定供水。至於屏東則有伏流水跟水利設施。

蘇內閣就職滿兩周年，蘇揆昨日與媒體茶敘時表示過去732天，每一天都是挑戰。

被問及對於台灣未來的經濟、產業相關議題，蘇揆說，未來仍會每天戰戰兢兢面對不同情況，並希望做到讓國內穩定安全，也同時因勢利導、把握契機，讓台灣的產品銷出去，全世界投資走進來，並創造更多經濟成長，讓全民分享經濟成果。

談到打炒房，蘇揆表示政府與相關部會在前一波推出相關措施，都是在合理房價、減輕民眾負擔的原則下努力，目前看到已遏止紅單炒作、適當地壓抑不當炒房，未來會在執行一段落後，就各界提出的指教，隨時再進一步因應。

對於節能減碳議題，蘇揆說蔡總統相當重視綠能，他也責成行政院節能減碳辦公室與相關部會進行盤點，台灣也一直朝此方向走，並在光電、風電等推動大有進展，對於跨部會需要協調整合工作，他都請副院長沈榮津協助，若有具體進展，會向大眾報告。

至於產業用水、用電議題，蘇揆表示台灣同樣也面臨極端氣候議題，台灣山高水急，雨水一沖刷就會入水庫沈澱，因此他特別要求要用新的方法為水庫清淤，他也會大力補助、支持水庫清淤，並且利用旱季進行水庫清淤，目前排淤與進帳都已經快達到平衡。

水庫 炒房 王美花

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