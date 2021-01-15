北市挺就業 土開案連發

台北市政府去年招商成績不盡理想，僅完成約40億元的投資案，為持續招商引資，刺激北市經濟和增加就業機會，北市府規劃今年至少釋出六件土地開發案，投資金額共約427億元。

其中投資規模最大、也是北市第一個以智慧健康醫療為招商目的的投資開發案－北投士林科技園區設定地上權案，投資金額多達287億元，預定今年中三度對外公告招商。

北市財政局官員表示，去年市府較大的投資案，僅南港轉運站BOT案順利完成簽約，加上幾個學校規模不大的OT案，合計簽約投資金額約40億元，招商成績確實不如預期，今年會有多個案件會陸續推出，目前「台北市數位內容創新中心新建營運移轉案」（BOT）已二度對外公告，投資金額約27億元，預定4月12日截止投標。

而最受關注的北投士林科技園區設定地上權案，負責招商的北市產業發展局官員說，因基地面積較大、投資金額高，但又有開發要求和限制，所以去年公告並無人參與投標，現在產業局已重新規劃，三塊基地面積合計8.38公頃，初步決定會分為三個標，於今年中重新對外公告招商。