縣市招商王 可能換面孔

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導

財政部促參司預計1月下旬將公布去年公共建設招商成績，據了解，往年地方、中央的招商常勝軍多為台北市、交通部，但去年招商王寶座預料都將換人坐坐看。新北市由於林口媒體園區招商成功，可望問鼎地方招商冠軍；財政部則受惠於世貿三館等地上權案，將於中央機關中勝出。

初步估算，去年全年民間投資公共建設簽約金額可突破1,400億元，疫情還是有一定影響。雖投資規模不如2019年的1,745億元，但仍突破千億，整體仍在水準之上。

至於外界關注的招商王，地方政府方面，台北市去年寄予厚望的北投士林科學園區招商失利，恐讓出招商王寶座；而新北市林口媒體園區四塊基地分別招商，成功簽約，新北市去年簽約金額逾200億元，可望成為去年地方招商冠軍。

地方招商亞軍則可能是台南市，預估簽約金額可望破100億元，主要是與知名導演魏德聖合作的「台灣三部曲歷史文化園區BOT案」，雖早在2019年底就已簽約，但去年才送進財政部，仍將其列為去年案件。

而台北市去年底南港轉運站BOT簽約，加上其餘零星小案，合計約40億元左右，可能落在第三名。

財政部

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