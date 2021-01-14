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蝦皮購物徵儲備幹部 三福利、四條件找人才

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

蝦皮購物啟動第三屆百萬年薪「儲備幹部計畫(Global Leaders Program)」，將招募5名未來專業經理人，以「極具競爭力的薪資」、「跨部門海外輪調」、「高階主管直接指導」等三大福利吸引求職者。蝦皮購物今年也將首度開放一年兩屆儲備幹部計畫，期待培養更多未來潛力幹部，

蝦皮購物公開四大求才標準「邏輯思辨、領導決策、正向積極、團隊協作力」，將透過「商業交流大會」邀請申請者與高階主管面對面進行商業個案研討，期待找到蝦皮購物未來的潛力新秀。

蝦皮購物人資主管莊雅勛表示，蝦皮購物儲備幹部計畫將透過大型「商業交流大會」與層層篩選，讓申請者與高階主管面對面進行商業個案研討，報名即日起開跑至1月31日止，應屆畢業生或2年以內工作經驗者皆符合報名資格，邀請欲培養全方位職能的Z世代人才，即刻加入「蝦皮購物儲備幹部計畫」。

今年受惠於防疫零接觸商機，蝦皮購物迎來急速成長。往年「儲備幹部計畫」也競爭激烈，蝦皮購物人資主管莊雅勛指出，蝦皮購物看重的關鍵特質包含：邏輯思辨、領導決策、正向積極、團隊協作力四項，在不同面試關卡中，將由蝦皮購物高階主管擔任面試官，一起發掘潛力新人。

獲選參與「儲備幹部計畫」者，期間內可獲得具管顧背景的高階主管親自指導，參與由導師帶領的年度重要專案，並透過輪調新加坡總部、品類管理、行銷、數據分析、營運管理等部門，以密集的實作訓練，在實戰中全面培養專業經理人的經驗值。

蝦皮購物 面試 薪資

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