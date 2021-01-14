群眾集資去年衝破25億元 百萬人參與創新高紀錄

群眾集資在台灣發展邁向第九年，在專案形式上越發成熟，內容主題也日漸多元。貝殼放大群眾集資顧問公司每年針對全年度集資成績進行統計與分析，根據貝殼放大以線上工具「Backtail」統計，2020年集資總金額超過25億元、成功專案超過1500件、總贊助人次超過100萬；相較2019年全年度集資總金額為近17億元、成功專案超過900件、總贊助人次近66萬。各個統計項目平均皆有約150%的增幅，前十大募資項目每一項都超過3,000萬元。

贊助金額最高的前十名專案中，第一名是導演魏德聖《臺灣三部曲》獨立集資拿下榜首，其餘多以「海外代理型產品」大軍壓境，在金額表現與進榜案件數量皆遠遠勝過「原創型產品」或「議題倡議型」專案，以更加成熟的商業模式投入資源帶動集資成績的成果，也大幅拉高了整體進榜門檻，是不可小看的趨勢變化。

貝殼放大執行長林大涵表示，台灣的群眾集資在短短數年之間有極為豐富的變化。從過去討論環保食具、寢具、生活電器等「產品類型」的演進，一直到今年原創型與代理型「商業模式」的明顯趨勢轉變，顯示群眾集資已是兵家必爭之地，保守估計台灣集資市場尚有二至三倍的擴張空間，至少2023年前都不會停止發展的腳步。

不過，產業規模擴張也帶來衍生負面問題。不乏集資千萬成績的專案出現出貨時間嚴重推遲、售後客服求助無門、產品品質參差不齊、貌似原創卻實為「貼牌」、假限量、假倒數等問題。林大涵表示，群眾集資市場因為流量紅利而吸引各界投入，導致群眾集資與一般銷售行為的界線出現模糊化的問題。群眾集資的本質是信任，提案團隊誠信與資訊的透明度提高，才能維護消費者與提案團隊間的信任基礎。

貝殼放大統計，2020年的產品型專案爆炸式成長，許多頗具規模的品牌透過群眾集資的方式搶攻消費者眼球，拿下驚人成績。包含第二名的「科沃斯 ECOVACS T8 系列掃地機器人（53,143,462元）」、第三名且目前仍在集資中的「峰米Dice真無線智慧投影機（49,616,091元）」、第四名「雲米洗脫烘智慧滾筒洗衣機（48,872,165元）」，此外，也包含在國外集資平台創下佳績並同樣在國內市場大放異彩的「PrinCube - 彩色口袋式印刷神器（38,060,100元）」、台灣原創團隊「Cubiio 2 金屬雕刻機｜雷射切割機（33,992,348元）」等。

格外引人注目的是「名人帶動」效益，雞排妹鄭家純的情趣品牌「純色」，藉由群眾集資方式推出情趣用品「純愛杯（30,706,786元）」，透過雞排妹個人魅力帶動廣大鐵粉買單，引發話題並打入年度排行前十大。