不辦尾牙的企業越來越多 轉贈3C家電最夯
年終本是企業舉辦尾牙、年節贈禮的高峰期。但調查顯示已經有44%的企業因今年疫情、整體環境影響之下取消尾牙活動，相較去年增加31.3%，創下八年新高紀錄。其中有52.8%的公司，考慮把尾牙預算轉換成年終禮品、獎金發贈員工。
樂天市場數據指出，尾牙季前夕「尾牙送禮」、「抽獎禮物」等關鍵字，搜尋次數相較去年同期成長了近80%，「3C家電」類別最為熱門，占整體搜尋量38%位居第一，「餅乾禮盒」及「電子票券」類別分別以22% 及20% 位居第二、三名。從商品類別來看，熱銷商品包含任天堂Switch主機、小米手環、奧地利皇家起司條及凱薩大飯店吃到飽餐券等，整體業績皆大幅成長，樂天市場預估買氣會持續到農曆年前，業績也相較去年春節成長二成。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言