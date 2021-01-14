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上半年公共建設商機逾800億 北市推案金額最高

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

政府推動公共建設拚經濟，財政部促參司今（14）日表示，今年上半年可望招商、簽約的10億元以上公建大案共16件，民間投資金額合計達823億元。六都推案情形以台北市釋出344億元商機居冠，最大案為北投士林科學園區；台中市則以110億元居次，第三名則為台南市的33億元。

促參司表示，16件10億元以上大案中，有11件是屬於促參案件，且不少地方政府推出長照、焚化廠等民生基礎建設，兼顧經濟發展與民生需求；剩餘五件非促參案件則為都更或設定地上權。

觀察上半年商機，台北市推案預計民間投資金額冠居六都，共推出北投士林科學園區地上權、內湖的數位內容創新中心BOT案、北市捷運局主辦的捷運板橋線新埔站（捷三）毗鄰地土地開發案等三案，合計約344億元。

其中光是北士科一案投資金額就達到287億元，不過據了解，北士科過去兩度招商皆流標，數位內容創新中心也流標過一次，今年上半年捲土重來能否吸引投資者目光，仍待觀察。

台中市政府則推出市立復健醫院及市立老人醫院委託民間ROT及BOT案、台中市文山焚化廠興建營運移轉案等兩案，合計110億元，位居第二名；而台南市則有舊央廣台南分台BOT案（或稱天馬電台BOT）一案，投資金額33億元，居第三名。

中央部會方面，交通部推出高鐵台中車站新高鐵段69、70及71地號地上權案、南港玉成段二小段732地號都更案共兩案，投資金額207億元；其餘還有教育部推出台北大學建國校區產業研發中心BOT，日前已與國泰人壽簽約，而農委會則推出安平漁港遊艇管理中心暨觀光旅館BOT。

此外上半年促參案件還有個特色，有三個地方政府都提出長照相關建設，包括基隆市長照服務園區BOT、新北市瑞芳區醫療長照設施大樓BOT+BTO案以及台中市立醫院。

促參司表示，去年招商大會共釋出1,800億元商機，有823億元將於今年上半年公告招商及簽約，今年預計也將在第3季舉行招商大會，屆時將會釋出下半年及明年上半年公共建設案，活絡民間參與公共建設投資動能。

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