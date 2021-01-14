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看好今年房市買氣 甲桂林祭240億八大新案搶市

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導
指標代銷甲桂林廣告副董曹瑞濱今（14）日表示，今年房市雖有政府打炒房的政策壓抑，但看好市場在剛性需求客戶的需求支撐下，認為今年房市仍將持穩表現，因此公司今年首季也將祭出總銷高達240億元的八大新案搶攻市場。今年首季甲桂林代銷新案概況
指標代銷甲桂林廣告副董曹瑞濱今（14）日表示，今年房市雖有政府打炒房的政策壓抑，但看好市場在剛性需求客戶的需求支撐下，認為今年房市仍將持穩表現，因此公司今年首季也將祭出總銷高達240億元的八大新案搶攻市場。今年首季甲桂林代銷新案概況

指標代銷甲桂林廣告副董曹瑞濱今（14）日表示，今年房市雖有政府打炒房的政策壓抑，但看好市場在剛性需求客戶的需求支撐下，認為今年房市仍將持穩表現，因此公司今年首季也將祭出總銷高達240億元的八大新案搶攻市場。

曹瑞濱分析，去年因新冠肺炎疫情衝擊，全球經濟充滿挑戰，不過台灣這艘大船卻是平穩奮起，不僅防疫成績讓全世界驚艷，更寫下亮麗的經濟成長表現。

他認為，在經濟、資金潮、低利、台商回流等帶動下，國內房地產市場也有不錯表現，旗下代銷個案共有10案完銷，而「昇陽國際」、「琢豐」、「東騰界」、「大隱小藍海」、「昇陽城中」、「漢寶天滙」等案，銷售成績也相當不錯。

展望2021年，曹瑞濱指出，由於今年房市依舊看好，因此公司今年首季將祭出八大新案搶市，總銷高達240億元、年增二成，其中光是「弘千中鹿 南京西路案」、大陸建設「鐫萃」兩大案總銷分別達65、60億元，東騰機構「吉林路案」30億元、「久云嘉潤 日出」總銷23億元，也都是在手指標新案。

房市 疫情

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