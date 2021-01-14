全台首間！仁寶智能地墊走入校園

新北市鶯歌國民小學今（14）日啟用新落成的智能地墊體感教室，導入仁寶（2324）「Stampede互動式智能運動地墊」，讓教室搖身變成充滿科技感的智能地墊體感教室，搭配學校健體領域課程，讓學生揮汗挑戰並強化自己的體能。

走進智能地墊體感教室，地板上建置著具備壓力感應器的運動地墊，實際體驗30秒的訓練課程，全身馬上有活絡起來的感覺，接著體育老師開始操作平板，為參與學生設定一套循環挑戰，輪轉在4組地墊間進行敏捷、核心、平衡、反應等客製訓練，8分鐘的套餐讓每位學生直呼過癮。

校方表示透過許多運動科技設備能讓學生從運動中認識身體的強項與短處，進而強化體魄、建立信心。有別於傳統體育專項訓練，體感教室更能讓學生感受新奇科技，為學生的綜合體能紮下基礎，最重要的是不受晴雨天的干擾，只要開放就能使用。

本次智能地墊體感教室主要是該校學務在籌備的過程中向校友會提出需求，當時畢業五十年的傑出校友陳威昌先生 – 現任金仁寶集團金寶公司總經理，得知後便馬上與校方聯繫，自掏腰包捐贈設備回饋母校，促成了這間功能教室的建置。

本專案是由仁寶集團旗下神寶醫資團隊提供，神寶醫資表示，智能運動地墊自2017年世大運首次亮相後，在全台健身房、國民運動中心逐漸成為焦點，很常看到家長們在小孩挑戰智能地墊的訓練時，拿出手機記錄小孩成長的過程。這次能將設備訓練導入國小教程，為學生的體育項目盡一份心力，是我們的榮幸。

鶯歌國小在落實12年國教之三面九項核心素養，是透過自主行動、溝通互動、社會參與方式，讓學生進行各項素養導向之教學，除了導入智能運動地墊，還透過廚餘回收養黑水虻、黑水虻餵雞進行魚菜共生、雞屎與落葉堆肥進行食農教育等實作體驗課程，讓學生將課堂所學之能力，進一步提升與內化成終身受用的素養。