饗賓集團拼拓展首跨火鍋市場 目標2024年掛牌上市

無懼疫情籠罩，饗賓餐旅今年規劃跨足火鍋市場，新創新品牌「小福利」，而全集團6品牌將展出15店，全年營收挑戰45億元，並目標2024年要掛牌上市，並要讓饗賓成為待遇最好的餐飲企業。

饗賓餐旅事業總經理陳毅航表示，2020年開創新品牌「真珠台灣家味」，營業半年以來贏得好口碑；2019年底甫開幕就遇到疫情的「旭集」不但表現亮眼還要開枝散葉，年營收達37億元，今年除了饗饗及饗食天堂外，各品牌皆有展店規劃，總計擴增15家新店，是歷年來最大規模的展店行動。

陳毅航表示，「旭集」今年將展出2店，分別於高雄義享天地、新莊宏匯廣場；而新品牌「小福利」以火鍋吃到飽型態於四月在中和環球購物中心問世，預計將開兩家店；去年中旬開幕的「真珠」以樸實的家常味獲得消費者青睞，計畫今年10月會在永和開新店。

陳毅航也說，已有四家分店的蔬食品牌「果然匯」，今年僅展1家店，已有20個據點的「開飯川食堂」，今年展店計畫趨於保守，將增加四家分店，仍居中式連鎖餐飲品牌之首位；「饗泰多」雖在泰國菜市場起步較晚，但今年急起直追展4家新店，兩家落腳在高雄，總店家數達9家。

而未展新店的饗食天堂去年起除舊佈新，陸續進行全省10家分店的改裝，陳毅航說，饗賓將揮別去年的陰霾展望今年，全省店家總數將達57家，2022年營收可達到60億元，2024～2025年上市後，營收與市值都能超過百億。

陳毅航更說，在上市之前，還要讓饗賓成為餐飲業待遇最好的企業，這代表每個職位的薪資都還有不小的成長空間，規劃每年都要加薪7~10%，這也代表饗賓的價值，而去年饗賓雖然受疫情衝擊，2~4月虧損了1.3億元，但下半年急起直追，全年EPS還是有3元左右，預估每年會以1.5元的幅度增加，2024～2025年應可近10元。