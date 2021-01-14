饗賓啟動歷年最大規模展店 拚年營收45億元

饗賓餐旅事業總經理陳毅航表示，今年除了饗饗及饗食天堂外，各品牌皆有展店規劃，總計將擴增15家新店，是歷年來最大規模的展店行動，並將首度跨足火鍋市場，推新品牌「小福利」上市、 另外「旭集 和食集錦」今年也計畫大動作要展三家店。在展店推動下，預估今年營收將超過45億元，朝2025年百億營收目標挺進。

饗賓餐旅去年營收36億元，加上店數和品牌數持續增加，在餐飲市場上備受矚目。陳毅航表示，饗賓餐旅是新商場積極爭取的合作對象，甚至一舉進駐多個品牌，如3月試營運的高雄義享天地、位於竹北新建的百貨公司；另新莊新地標商辦大樓「宏匯i-Tower」邀約「旭集」10月進駐最高樓層39樓。另外，饗食天堂去年起除舊佈新，陸續進行全省10家分店的改裝，將以新面貌迎接消費者。

饗賓餐旅開出15家新店後，全台總數將達57家。陳毅航表示，新品牌「小福利」以火鍋吃到飽型態於4月在中和環球購物中心問世，預計將開兩家店；去年中旬開幕的「真珠 台灣家味」以樸實的家常味獲得消費者青睞，計畫今年10月會在永和開新店。挾高人氣的「旭集 和食集錦」氣勢如虹，今年首發前進高雄的義享天地、第4季進駐竹北及新莊。已有四家分店的蔬食品牌「果然匯」，今年僅展1家店，會以更精緻的樣貌呈現。

另外，品牌邁入第十年、已有20個據點的「開飯川食堂」，今年展店計畫趨於保守，將增加四家分店，「饗泰多」雖在泰國菜市場起步較晚，但今年急起直追展4家新店，兩家落腳在高雄，總店家數達9家。

陳毅航表示，配合新展店，今年計畫要大舉徵才600人以上，同時發展IT系統也是刻不容緩，從B2C建立會員系統、訂位系統、外送系統以及電商系統，進而發展B2B，整合人資、採購、生產等系統，要朝數位科技化餐飲業邁進。