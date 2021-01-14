DHL國際快遞續購八架波音777貨機 強化全球航運網絡

全球物流業品牌DHL Express （DHL國際快遞）和波音公司今（14）日宣布，DHL國際快遞續購八架新型波音777貨機。此項投資代表DHL國際快遞進一步擴大洲際航運網絡，以滿足客戶在國際快遞市場上的激增需求。第一批交貨預計於2022年完成。

DHL 國際快遞執行長John Pearson表示：「儘管當前的疫情危機已暫停許多生活範疇，全球貿易受挫，但在最近旺季，全球化、數位化和前所未有的客戶需求推動下，我們的全球電子商務量在第4季成長逾40%。我們深信電子商務是一個長遠的大趨勢，因而投資8架新型廣體貨機。這是為什麼我們決定提早採取行動，並在2021年初投資未來」。

B777 是世界上最大、功能最出色的雙引擎貨機，不但可支援未來的業務增長，同時提供卓越的可靠性。此外，與傳統的 B747-400 相比，該貨機透過燃油效率技術將CO2排放量減少了18%，從而有助於實現永續發展目標。

DHL 國際快遞全球網絡營運與航運部門執行副總Travis Cobb表示：「高效可靠的航運網絡是我們服務能力的關鍵，可使未來業績增長。我們致力於以最快的運輸時間為客戶提供最優質、最高效的服務。 同時，我們也致力於透過機隊現代化，導入業界最高效的貨機類型，從而減少碳排放量。波音 777 非常適合我們的洲際網絡，也完美地符合我們實現『策略2025』零碳排放物流的永續發展目標。」

777貨機是世界上最大、航程最長、功能最齊全的雙引擎貨機，可飛航9,200公里（4,970海里），最大有效載荷為10萬2,010公斤（22萬4,900磅）。可使DHL國際快遞減少停靠點， 減少長途航線的相關落地費用，從而降低大型貨機的最低飛航成本。

波音公司商業銷售暨行銷資深副總Ihsane Mounir表示：「DHL 運營強大的國際網絡，十多年來一直選用擁有世界級機型及效率的777貨機。我們很榮幸DHL再次採購 777 型貨機，以發展其業務，並透過永續營運實現DHL連結人群和改善生活的堅定承諾。如同現今DHL在Covid-19疫苗配送和滿足快遞物流需求增長所扮演關鍵的角色。」

在今日宣佈新訂單之前，DHL國際快遞已收到首批十架新B777F貨機，此為2018年原始訂單中14架貨機的一部分。及時交付貨機確保DHL能夠應付客戶在2020年運輸旺季的空前需求。

波音公司2020年世界航空貨運預測，估計未來20年新型和改裝型貨機的需求將顯著增加，機隊成長超過60%。這反映對跨境時效性物流的需求增長，如同DHL國際快遞所歷經的現況。基於此項原因，雙方公司商訂了額外四架貨機的選擇購買權。

透過這一步DHL國際快遞強化其作為全球貿易推動者的長期承諾。DHL國際快遞與17家合作夥伴航空公司共同運營超過260架專用飛機，每天600多個航班，橫跨220個國家。