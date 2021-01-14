快訊

疫情衝擊墾丁有多慘？去年旅遊人次 竟比37年前還少

北市東區忠孝東路四段住商大樓火警 消防20分鐘撲滅

旭然PP熔噴布首季拚規模化量產 越南新廠亦將啟動量產

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

旭然（4556）於2020年第4季規劃針對雲科一、二廠整改工程，其中，二廠除已建置PP熔噴布生產，旭然表示，有望於今年第1季完成整改工程，屆時高階打摺濾芯將可展開24小時規模化量產，而一廠也將在下半年進行整改計畫。另一方面，越南新廠亦有望於第1季完成設備試機作業，並進入試量產階段。

旭然表示，集團重要計畫陸續於第1季起逐步展開效益，有望注入整體營運成長動能。看好半導體、電子產業紛紛於今年調升資本支出計畫，加上全球供應鏈重組推升台灣、東南亞地區擴建、基礎建設需求等趨勢不變，持續創造Filtrafine®自有品牌良好接單環境。

此外，旭然旗下防護口罩產品已獲得紡織產業綜合研究所認證，布建台灣地區經銷商並已陸續小量出貨，公司表示，積極爭取於第1季取得衛服部醫療許可認證後則可加入醫療級口罩產品銷售，且同時進行美國FDA認證申請，有助於擴增集團銷售產品項目。

旭然2020年受惠半導體暨電子等產業主要客戶持續投入資本支出擴建新廠計畫及過濾耗材汰換的需求暢旺，加上台商回台投資趨勢下，旗下自有品牌Filtrafine®工業過濾產品應用領域廣泛，帶動集團整體接單、銷售表現仍站穩高檔水準，其中，2020年半導體暨電子等產業營收較2019年成長32％，占整體營收比重達40％，並使旭然2020年全年合併營收來到5.09億元，創下歷史新高，年成長1.36％。

旭然 半導體

延伸閱讀

旭然 上月營收+12%

蛙蛙文創爆爭議 立委籲檢調徹查

蛙蛙口罩爭議未解 時力：消保處應介入 業者切勿神隱

連假過完才調查！新北衛生檢測挨批粗糙 得賠業者18萬

相關新聞

建商獵地 插旗非六都區域

近年土地價格高漲，建商除在六都積極獵地外，還有部分建商往非六都地區插旗，去年華固、興富發就先卡位竹科房市布局；麗寶集團則...

台北國際工具機展 3月登場

外貿協會昨（13）日宣布，「2021年台北國際工具機展TIMTOS」將以實體結合線上展的全新Hybrid型態呈現，3月1...

永豐餘活化資產 一石二鳥

永豐餘轉型投資控股公司，除積極孵化小金雞，下一步將瞄準土地資產活化。昨天下永豐餘工紙將成功舊廠資產管理業務切割讓予永豐餘...

永豐餘工紙 分割業務拚上市

為落實專業分工，永豐餘投控子公司昨（13）日通過營業分割受讓案。永豐餘工業用紙公司董事會通過將旗下成功舊廠資產管理業務讓...

西華富邦 一年成交17戶

台北市大直高樓豪宅「西華富邦」又見新住戶。實價登錄網最新揭露，去年11月五樓戶以總價2億1,974萬元成交，每坪成交價為...

去年土地交易額創新高

建商近年積極補庫存，2020全年土地市場在建商積極獵地，以及多筆公部門地上權及土地標售案順利脫標下。仲量聯行統計，去年累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。