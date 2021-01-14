旭然PP熔噴布首季拚規模化量產 越南新廠亦將啟動量產

旭然（4556）於2020年第4季規劃針對雲科一、二廠整改工程，其中，二廠除已建置PP熔噴布生產，旭然表示，有望於今年第1季完成整改工程，屆時高階打摺濾芯將可展開24小時規模化量產，而一廠也將在下半年進行整改計畫。另一方面，越南新廠亦有望於第1季完成設備試機作業，並進入試量產階段。

旭然表示，集團重要計畫陸續於第1季起逐步展開效益，有望注入整體營運成長動能。看好半導體、電子產業紛紛於今年調升資本支出計畫，加上全球供應鏈重組推升台灣、東南亞地區擴建、基礎建設需求等趨勢不變，持續創造Filtrafine®自有品牌良好接單環境。

此外，旭然旗下防護口罩產品已獲得紡織產業綜合研究所認證，布建台灣地區經銷商並已陸續小量出貨，公司表示，積極爭取於第1季取得衛服部醫療許可認證後則可加入醫療級口罩產品銷售，且同時進行美國FDA認證申請，有助於擴增集團銷售產品項目。

旭然2020年受惠半導體暨電子等產業主要客戶持續投入資本支出擴建新廠計畫及過濾耗材汰換的需求暢旺，加上台商回台投資趨勢下，旗下自有品牌Filtrafine®工業過濾產品應用領域廣泛，帶動集團整體接單、銷售表現仍站穩高檔水準，其中，2020年半導體暨電子等產業營收較2019年成長32％，占整體營收比重達40％，並使旭然2020年全年合併營收來到5.09億元，創下歷史新高，年成長1.36％。