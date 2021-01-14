國旅人次 恐連四年下滑

去年因受疫情影響，上半年國旅人次大減，即使7月至10月國旅出現大爆發，仍彌補不了上半年慘跌的旅客量，交通部觀光局估算，去年國旅人數仍可能負成長，將是連續四年的負成長，今年國旅人數能否轉為正成長，要視疫情狀況而定。

觀光局長張錫聰表示，去年2月爆發疫情後，不只國人無法出國，還因為國內出現感染病例，國人暫時不敢出遊，2月中旬以後到6月下旬，國旅人數銳減，直到疫情趨緩後，才開始出現國旅大爆發的情況。

外傳去年因無法出國，國旅人次衝高到2.1億人次，張錫聰說，去年2月至6月國旅大縮減，即使7月至10月大爆發，也無法彌補，因此要衝到2.1億人次應該很難。至於去年國旅的人次，觀光局官員補充說，每年都會做較詳細的調查，預估8月才會完成公布。

據觀光局調查統計顯示，2016年國旅總旅次達到2億1,940萬人次，為歷史最高紀錄，之後便開始下滑，2017年還有2億1,364萬人次，2018年和2019年國旅總人次都沒有破2億，預估去年因疫情衝擊，國旅人次將持續衰退。