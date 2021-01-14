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西華富邦 一年成交17戶
台北市大直高樓豪宅「西華富邦」又見新住戶。實價登錄網最新揭露，去年11月五樓戶以總價2億1,974萬元成交，每坪成交價為145萬元，相較二年前每坪140.3萬元成交，價格微增3.4%。「西華富邦」2020年累計交易共17筆，總交易金銷38億6,618萬元。
據了解，去年11月以每坪145萬元、總價2億1,974萬元入手五樓戶的買方是蘆洲謝姓自然人，相較同樓層在2018年7月以每坪140.3萬元成交，價增3.4%。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「西華富邦」樓高42樓，是台北市最高樓層的豪宅，但高低樓層價差非常大。
實價登錄網資料顯示，「西華富邦」最高每坪成交價為39樓的291.95萬元，最低每坪成交價為2020年四樓的137萬元，同棟最高與最低差近155萬元。
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