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永豐餘活化資產 一石二鳥
永豐餘轉型投資控股公司，除積極孵化小金雞，下一步將瞄準土地資產活化。昨天下永豐餘工紙將成功舊廠資產管理業務切割讓予永豐餘建設開發公司，落實集團專業分工，可謂一石二鳥。
永豐餘總經理蔡維力表示，投控公司主要任務是替股東創造最大投資效益，前兩年積極展開小金雞上市計畫，永豐餘工紙目標今年公開發行，永豐實去年底登錄興櫃，永道射頻去年也遞件向上海證交所申請上市，小金雞群逐漸要開枝散葉。
蔡維力說，孵化小金雞是投控公司的使命，對於已經成熟的子公司規劃分割獨立上市，一方面希望透過多元籌資管道，支持各子公司加速轉型成長；另方面隨著子公司上市回收部分資金，可以重新投入做下一輪投資，終極目標希望提升整體投控的經營績效。
為讓集團資產效益最大化，永豐餘下一步將瞄準土地資產活化。旗下子公司永豐資財去年10月更名永豐餘建設開發公司。永豐餘集團有近百年歷史，在兩岸累積龐大的土地資產，過去沒有特別大型的開發動作，如今準備啟動資產活化，法人看好潛在開發價值龐大。
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