聽新聞
test
0:00 / 0:00
建商獵地 插旗非六都區域
近年土地價格高漲，建商除在六都積極獵地外，還有部分建商往非六都地區插旗，去年華固、興富發就先卡位竹科房市布局；麗寶集團則是沿著高鐵周邊購地，包括苗栗、彰化等地。不動產業者分析，在土地價格高漲情況下，今年非核心地段土地交易可望維持熱度。
瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，2020年全台房市交易升溫，但交易成長區域主要是跟著台積電擴廠或是產業園區效應發展，由於至今全球疫情未歇，且在資金持續回流的情況下，房市買氣應可延續去年產業園區效應。不過，近年六都土地價格水漲船高，有不少建商已經率先在非六都的地區插旗。
華固建設去年10月購入新竹復興段1,671.826坪土地。華固指出，該案位於新竹關埔重劃區二期，但由於該區需要再經過重劃分回，分回土地可能是五、六年以後的事，現在購入就是以卡位竹科房市先行布局。
此外，興富發子公司潤隆建設去年也買回「竹科潤隆」的土地，該案原本潤隆是與親家建設一起合建分售，土地是親家所有、房屋將由潤隆分回，但潤隆決議買下所有土地，成為潤隆全部自地自建的大案。
建商除看好新竹未來發展性，苗栗高鐵特定區土地去年第3季進行標售，其中11筆土地以37億元標出，據了解，買方為麗寶集團，未來可能籌設五星級飯店；麗寶集團旗下廣春成也在去年買進彰化高鐵特定區土地。
根據瑞普萊坊統計，2020年建商在非六都購地金額來到81億元，相較前一年100億元減少，但是面積來到4.1萬坪，遠高於2019年的1.4萬坪，顯示建商往單價低的非核心都市積極購地，率先插旗意味濃厚。
黃舒衛認為，各地產業園區發展帶動就業需求，而在低利與資金回流的情況下，有人口紅利與就業機會的區域將是今年發展重點，建商在獵地考量上，只要區域有前景，非核心土地就能維持一定的交易熱度。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言