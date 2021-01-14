建商獵地 插旗非六都區域

近年土地價格高漲，建商除在六都積極獵地外，還有部分建商往非六都地區插旗，去年華固、興富發就先卡位竹科房市布局；麗寶集團則是沿著高鐵周邊購地，包括苗栗、彰化等地。不動產業者分析，在土地價格高漲情況下，今年非核心地段土地交易可望維持熱度。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，2020年全台房市交易升溫，但交易成長區域主要是跟著台積電擴廠或是產業園區效應發展，由於至今全球疫情未歇，且在資金持續回流的情況下，房市買氣應可延續去年產業園區效應。不過，近年六都土地價格水漲船高，有不少建商已經率先在非六都的地區插旗。

華固建設去年10月購入新竹復興段1,671.826坪土地。華固指出，該案位於新竹關埔重劃區二期，但由於該區需要再經過重劃分回，分回土地可能是五、六年以後的事，現在購入就是以卡位竹科房市先行布局。

此外，興富發子公司潤隆建設去年也買回「竹科潤隆」的土地，該案原本潤隆是與親家建設一起合建分售，土地是親家所有、房屋將由潤隆分回，但潤隆決議買下所有土地，成為潤隆全部自地自建的大案。

建商除看好新竹未來發展性，苗栗高鐵特定區土地去年第3季進行標售，其中11筆土地以37億元標出，據了解，買方為麗寶集團，未來可能籌設五星級飯店；麗寶集團旗下廣春成也在去年買進彰化高鐵特定區土地。

根據瑞普萊坊統計，2020年建商在非六都購地金額來到81億元，相較前一年100億元減少，但是面積來到4.1萬坪，遠高於2019年的1.4萬坪，顯示建商往單價低的非核心都市積極購地，率先插旗意味濃厚。