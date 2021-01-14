永豐餘工紙 分割業務拚上市

為落實專業分工，永豐餘投控子公司昨（13）日通過營業分割受讓案。永豐餘工業用紙公司董事會通過將旗下成功舊廠資產管理業務讓予同集團的永豐餘建設開發公司。劃分清楚後，接下來永豐餘工紙將朝上市之路繼續邁進，預計今年內對員工及原股東展開釋股作業，並申請公開發行。

位在台中烏日的永豐餘成功舊廠，永豐餘建設開發公司接手後，未來可能啟動資產開發規劃。

永豐餘財務副總殷國堂表示，永豐餘工紙上市前將持續進行組織重組等前置作業，未來主要三大業務定位包括工紙生產、紙器服務和ESG全循環經濟發展，為讓公司更聚焦，董事會決定處理非核心的成功舊廠資產管理業務，分割讓予永豐餘建設開發公司。

此次永豐餘工紙分割讓予營業淨資產為7.71億元，永豐餘建設開發公司預計發行約4,079萬新股予永豐餘投控，作為受讓營業的對價，分割基準日為元月18日。殷國堂強調，對於母公司永豐餘而言，這如同左手換右手，持有的總資產不受影響。

殷國堂說明，永豐餘工紙目前在台灣共有新屋廠與成功廠等兩個工業用紙廠，以及五個紙器生產據點，成功廠因設備老舊，加上場域限制，主要生產已移到新屋廠。原本永豐餘工紙公司有一個中區資產管理部門，負責成功廠區的資產管理業務，為讓工紙公司營運更聚焦，決定把相關業務切割轉讓到永豐餘建設開發公司。

已轉型控股的永豐餘，積極啟動小金雞上市計畫，去年6月股東會通過旗下永豐餘消費品實業（永豐實）和永豐餘工業用紙兩大旗艦子公司啟動上市前釋股作業。

其中永豐實主要業務為家用紙品和潔品，包括五月花、柔情、得意、橘子工坊等家用品牌，去年10月底已登錄登錄，最快今年有機會達成上市目標。永豐餘工紙公司主要業務為永豐餘在台灣和越南的工紙事業，因為組織重組等前置作業，進度稍慢。