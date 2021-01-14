台北國際工具機展 3月登場

外貿協會昨（13）日宣布，「2021年台北國際工具機展TIMTOS」將以實體結合線上展的全新Hybrid型態呈現，3月15日至20日的實體展規模使用近6,000個攤位，橫跨南港一、二館以及世貿一館，標榜為疫後首發的國際工具機展。

另外，線上展也同步於3月15日開展，有近千家業者於線上展示，從展覽規模到創新展示方式，已引起全球機械業者及國際買主高度關注。

上一屆工具機展有1,230家廠商參展，使用7,000個攤位，觀展人數約6萬人次，潛在接單商機20億美元。今年因受疫情干擾，主辦單位目前無法預測相關數字。

貿協指出，自從買主預登開放後，就陸續接獲來自土耳其、泰國、波蘭、印度等國買主，可以看出非常期待TIMTOS作為疫後首發工具機專業展順利開展。

此展以TIMTOS 2021 Hybrid全新面目亮相，提供不限時空觀展體驗，讓參觀者可有效率的瀏覽參展商的展品資訊，進而預約會議並交流採洽，亦可線上參與高峰論壇或觀看展場直擊影片，實現疫情下天涯若比鄰的逛展體驗。

台北國際工具機展線上展將於本月18日開放廠商布置虛擬攤位，主辦單位貿協與台灣機械公會已全力投入協助參展商豐富線上展內容。

針對洽邀國外買主上線觀展部分，貿協發動全球外館與合作公協會強力洽邀買主上線，同時規劃「展場小秘書」，安排人力配置平板電腦，帶領買主到攤位上與廠商洽談。國內參觀部分，也將規劃辦理採購洽談會、主題導覽及遊覽車接駁服務，讓商機實體線上完整接軌。

為展覽累積全球聲量，也將於經濟部國際貿易局「智慧機械領袖對談說明會」中，與其他同業展覽一同宣傳，並邀請友嘉、上銀、金豐等工具機大廠負責人，與貿協董事長黃志芳、機械公會理事長柯拔希共同探討「後疫情時代智慧機械產業新布局」。