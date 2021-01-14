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去年土地交易額創新高

經濟日報 / 記者黃阡阡／台北報導

建商近年積極補庫存，2020全年土地市場在建商積極獵地，以及多筆公部門地上權及土地標售案順利脫標下。仲量聯行統計，去年累計土地投資額達2,875億元，創歷史新高，投資標的以住宅用地為主，占全年度投資額約56%，交易金額達1,600億元。

仲量聯行分析，建商投資區域多集中於台中市，累計達471億元，以及新北市289億元，台南市受惠於台積電宣布加碼擴廠，建商大規模獵地開發，總投資額來到248億元。

第一太平維斯市場研究部資深協理丁玟甄表示，今年建商獵地積極布局中台灣，除瞄準中台灣受惠台商資金回流外，產業聚落成熟，台中也是精密機械及工具機產業重鎮，有不少隱形冠軍企業，消費力強勁，讓建商對房市未來表現更具信心。

建商

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