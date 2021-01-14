BDI大漲三成 挑戰2,000點

受到大宗物資、鐵礦砂需求強勁，散裝航運市場近期火熱，BDI（波羅的海運價指數）13日收盤時指數為1,856點，近一周已經大漲超過30%，其中載運鐵礦砂的海岬型船舶，2020年12月底日租金價格為1.6萬美元，1月13日最新的現貨價格已飆到2.6萬美元，業界預期，BDI今年有機會挑戰2,000點。

全球貨櫃航運去年下半年上演驚奇大行情後，散裝航運2021年開春走勢也非常戲劇化，受惠於鐵礦砂價格大漲，巴西雨季減緩後，鐵礦商開始積極出貨搶商機。

根據目前情況來看，國內的散裝船業者指出，觀察發現這波散裝船主要受惠於鐵礦砂價格大漲，再加上中國有效的控制疫情後，相關產業復甦，對於原物料的需求直線攀升，近期又有黃、小、玉價格上漲的進貨壓力，隨著巴西鐵礦砂雨季減緩後，開採量增加後推升散裝船需求增加。國內散裝船公司包括慧洋、裕民、中航、台航等。

最近漲勢最猛的還是以載運鐵礦砂為主的海岬型為主的船舶，日租金價格跟12月底相較已經大漲62%，日租金價格來到2.64萬美元，至於載運穀物為主的巴拿馬型的日租金價格由去年底的日租金1.19萬美元，來到1.48萬美元，漲幅為24%，輕便極限型的船舶則持變動較小，去年底日租金價格為1.14萬美元，小漲到1.16萬美元。

近期鐵礦砂的急單需求猛烈，市場都在揣測散裝船會不會像貨櫃輪運價一樣大漲。散裝船專家指出，就要看中國經濟復甦力道，雖然散裝船近期運價已經反彈，就歷史軌跡來看，但仍處於相對低檔，今年反彈機會大。