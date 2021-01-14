聽新聞
test
0:00 / 0:00

連鎖效應／企業精進 掌握向內四關鍵

經濟日報 / 李培芬（社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

有家公司老闆的私人顧問是位退休中醫，經常在公司提供同仁保健建議，同時帶著大家做些簡單的動作，並叮囑要天天做，例如預防心肌梗塞是要按壓左右腋下各36下，然後再敲打左右肩窩各36下，這位中醫的保健操，很多都是敲打功，重點在持續。

身為一位資深的顧問，我的日常工作就是不斷地敲打企業，所謂「敲打」就是提出問題，讓企業人去思考、提出方案、付諸行動，然後檢討改善，周而復始。

環境變化快速，使得企業使出渾身解術，不斷跟著變，才能面對意外對手的狙擊，如百貨公司面對網路商城、美容師面對皮膚科醫師、成品家具面對系統家具…，業態創新的力量的確帶有毀滅性。

但百貨公司、美容師和成品家具也都還在，同時也不乏依然保持領先者，如：SOGO百貨、詩嫚特和億家具批發倉庫，重點從來不是變得不像自己，而是挖掘出更好的自己。想要持續精進，有一個很重要的思維就是「向內原則」。

每每翻閱政府統計資料，談及批發、零售業遭遇的困境，通常都會寫環境變遷快速、產業競爭激烈、電子商務分食市場…，對我而言，這些都是外部的因素，而且對每家企業都一樣，電子商務業者所面對的產業環境，也是變遷快速、競爭激烈、同業操戈…。與其向外看，不如向內看。

做到「向內原則」四重點：

一、自己才是問題的核心：想要保持精進，就必須把看問題的角度，從外部移往內部，一棵樹會被風吹斷，多半是原本就有了蛀蟲，發覺問題，才能找出患部，認清自己就是問題的核心。

二、列出提升改善的清單：向內探索就會看見層出不窮的問題，當問題被發現就不再是問題，而是可以改善或提升的議題，列出所有問題的清單，也就鎖定了持續改善的議題，切不可隱藏問題。

三、一次做一件事的專注：雖然「除惡務盡」，要入手解決問題時，還是必須把握「一次只做一件事」要領，問題之所以會成為問題，是因積習所致，要改變一個人的習慣尚且不易，更遑論改變組織的習慣，專注做好一件事，真正的做出成效，做事是如此，解決問題也是如此。

四、沒問題是最大的問題：有句話說「持續改善、止於至善」，我要說：「其實從來沒有至善」，所謂沒有問題就是不想進步，最好永遠躲在舒適圈中，不願面對自我敲打的繁瑣，不是做不到， 而是不想做，這才是企業真正的病根。

企業自我敲打，向內找問題，是企業保持精進的態度，在進步中才能承受外界環境的變化，同時保持隨時應變的戰鬥力。自我敲打並不會痛，只是改變令人不舒適而已，而外界的敲打，有時卻會一擊斃命。

自我敲打有一個很好的工具叫做PDCA，日本企業學習PDCA幾乎用著魔來形容，下回來跟大家談談你所不知道的PDCA。

電子商務 中醫

延伸閱讀

樹大招風？金門知名中醫遭詐騙集團冒用 診所急澄清

毛豬價格持續攀升末端消費叫苦 陳吉仲：豬價合理

當中醫遇上新冠肺炎，西醫檢測、中醫治療能達100%治癒率？

長期困擾於氣喘 中年男以中醫調理改善多個「老症頭」

相關新聞

BDI大漲三成 挑戰2,000點

受到大宗物資、鐵礦砂需求強勁，散裝航運市場近期火熱，BDI（波羅的海運價指數）13日收盤時指數為1,856點，近一周已經...

業務最前線／合理商業模式 創三贏

一位餐飲店老闆因為怒罵女外送員，在網路的推波助瀾下被網友肉搜。不到一個禮拜時間，這間餐飲店遭到民眾一片圍剿、被迫暫停營業...

創新平台／工件檢測新技術 從拉麵找到靈感

台灣汽車零組件是極具外銷競爭力的產業，其中高達八成產值外銷全世界，包括車燈、後視鏡等。不過，燈殼、後視鏡因容易反光或透明...

連鎖效應／企業精進 掌握向內四關鍵

有家公司老闆的私人顧問是位退休中醫，經常在公司提供同仁保健建議，同時帶著大家做些簡單的動作，並叮囑要天天做，例如預防心肌...

宏全善盡企業社會責任 捐贈助學金給弱勢學生

宏全（9939）積極參與社會關懷活動、善盡企業社會責任，今(13)日舉辦助學金捐贈儀式，捐贈給三所鄰里學校：台中市協和國...

台中日月千禧許文融大師「汗牛充棟」創作展登場

犇向氣象一新的2021金牛年！台中日月千禧酒店特別在新年的一開始，與華瀛藝術中心合作，即日起邀請擅長以牛為創作主題的藝術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。