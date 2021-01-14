連鎖效應／企業精進 掌握向內四關鍵

有家公司老闆的私人顧問是位退休中醫，經常在公司提供同仁保健建議，同時帶著大家做些簡單的動作，並叮囑要天天做，例如預防心肌梗塞是要按壓左右腋下各36下，然後再敲打左右肩窩各36下，這位中醫的保健操，很多都是敲打功，重點在持續。

身為一位資深的顧問，我的日常工作就是不斷地敲打企業，所謂「敲打」就是提出問題，讓企業人去思考、提出方案、付諸行動，然後檢討改善，周而復始。

環境變化快速，使得企業使出渾身解術，不斷跟著變，才能面對意外對手的狙擊，如百貨公司面對網路商城、美容師面對皮膚科醫師、成品家具面對系統家具…，業態創新的力量的確帶有毀滅性。

但百貨公司、美容師和成品家具也都還在，同時也不乏依然保持領先者，如：SOGO百貨、詩嫚特和億家具批發倉庫，重點從來不是變得不像自己，而是挖掘出更好的自己。想要持續精進，有一個很重要的思維就是「向內原則」。

每每翻閱政府統計資料，談及批發、零售業遭遇的困境，通常都會寫環境變遷快速、產業競爭激烈、電子商務分食市場…，對我而言，這些都是外部的因素，而且對每家企業都一樣，電子商務業者所面對的產業環境，也是變遷快速、競爭激烈、同業操戈…。與其向外看，不如向內看。

做到「向內原則」四重點：

一、自己才是問題的核心：想要保持精進，就必須把看問題的角度，從外部移往內部，一棵樹會被風吹斷，多半是原本就有了蛀蟲，發覺問題，才能找出患部，認清自己就是問題的核心。

二、列出提升改善的清單：向內探索就會看見層出不窮的問題，當問題被發現就不再是問題，而是可以改善或提升的議題，列出所有問題的清單，也就鎖定了持續改善的議題，切不可隱藏問題。

三、一次做一件事的專注：雖然「除惡務盡」，要入手解決問題時，還是必須把握「一次只做一件事」要領，問題之所以會成為問題，是因積習所致，要改變一個人的習慣尚且不易，更遑論改變組織的習慣，專注做好一件事，真正的做出成效，做事是如此，解決問題也是如此。

四、沒問題是最大的問題：有句話說「持續改善、止於至善」，我要說：「其實從來沒有至善」，所謂沒有問題就是不想進步，最好永遠躲在舒適圈中，不願面對自我敲打的繁瑣，不是做不到， 而是不想做，這才是企業真正的病根。

企業自我敲打，向內找問題，是企業保持精進的態度，在進步中才能承受外界環境的變化，同時保持隨時應變的戰鬥力。自我敲打並不會痛，只是改變令人不舒適而已，而外界的敲打，有時卻會一擊斃命。

自我敲打有一個很好的工具叫做PDCA，日本企業學習PDCA幾乎用著魔來形容，下回來跟大家談談你所不知道的PDCA。