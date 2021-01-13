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台中日月千禧許文融大師「汗牛充棟」創作展登場

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
台中日月千禧酒店主辦的藝術大師許文融「汗牛充棟」創作展今天登場。記者宋健生/攝影
台中日月千禧酒店主辦的藝術大師許文融「汗牛充棟」創作展今天登場。記者宋健生/攝影

犇向氣象一新的2021金牛年！台中日月千禧酒店特別在新年的一開始，與華瀛藝術中心合作，即日起邀請擅長以牛為創作主題的藝術大師許文融舉辦「汗牛充棟」創作展，展期至6月30日止。

現場共有「牛轉運生機」、「騎牛進龍門」等22幅畫作喜氣應景，呈現藝術家傲人的創作能量，及對大自然豐沛的情感。這也是日月千禧參與市府文化局藝術亮點計畫，第19次籌辦藝文展覽。

此外，搭配畫展，一樓旅覓酒吧也獻出「牛耕芳草地」藝術甜點，點心坊主廚蘇育民以童趣十足的萌牛，以及開心農場的場景瞬間吸引目光，雅緻宜人的風味更是征服味蕾。

台中日月千禧酒店總經理許瑄芷表示，2020年各行各業都面對前所未有的變局與挑戰，迎接2021農曆春節到來，日月千禧和深耕台中市場多年的華瀛藝術中心再續前緣，攜手舉辦許文融「汗牛充棟」創作展。

這次展出的佳作，主要是以牛為主軸延伸創作的抽象水墨及抽象油畫，除了呼應牛年、替酒店注入喜慶氛圍，牛轉乾坤、萬象更新等吉祥寓意，也期待能為新的一年帶來幸福新契機。

許文融1964年出生於彰化大城鄉海邊的小村落，由於家境十分清寒，5歲就開始放牛，終日與牛為伍，這段最熟悉、最具情感的人生記憶，影響了他日後創作的思維與風格。

國中畢業之後，許文融半工半讀，積累了多年的學術與實作經驗，終於在就讀國立台灣藝術專科學校期間，榮獲全國大專國畫比賽第一名。自此不論服役期間，還是退伍後赴美國深造，屢獲全省美展首獎等指標性獎項肯定。

現任建國科技大學教授兼美術館館長的他，創作領域橫跨水墨、油畫、書法、素描、雕塑，風格上寫實與抽象兼具，融和理性、感性，傳統與現代。

牛系列作品以他擁有深厚情感且觀察入微的水牛為主角，抽象水墨巧手重現田野間的純樸風光，充滿了對童年的緬懷及對自然的關懷；抽象油畫則結合東方筆墨之氣韻及西方媒材，將牛描繪地別具靈氣、氣韻非凡。

此外，搭配畫展，即日起至3月31日止，1樓旅覓酒吧同步獻出「牛耕芳草地」甜點，主廚蘇育民觀察畫中群牛的姿態，獨創出如同開心農場一般的萌系點心。

農場中的明星小萌牛由翻糖手工打造，動作生動、表情逗趣，且除了翻糖牛奶糖般的口味，特意裹入杏仁、榛果，緩解甜膩，豐富口感。

而牛兒倚靠著休息的岩石蛋糕，以玫瑰檸檬慕斯搭配乳酪蛋糕、水蜜桃果餡以及巴瑞脆餅；乳香、果味比例的拿捏，激盪出回味無窮的好味道。

現場共有「牛轉運生機」、「騎牛進龍門」等22幅畫作喜氣應景。記者宋健生/攝影
現場共有「牛轉運生機」、「騎牛進龍門」等22幅畫作喜氣應景。記者宋健生/攝影

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