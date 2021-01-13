春節出不了國 郵輪鐵道旅遊成最夯遊程

台灣人喜愛出國旅遊，過去春節期間都是出國旅遊的旺季之一，但今年因疫情嚴峻「被迫」只能從事國旅，致使郵輪環島、鐵道旅遊、賞櫻、山林旅遊等較特別的遊程大受歡迎，預訂及詢問度都極高，其中鳴日號鐵道旅遊春節期間已經被搶訂一空。

旅遊業者表示，因出國旅遊的便利性和觀念的轉變，愈來愈多國人在春節期間是全家大小一起出國「圍爐」、度假，尤其國人最喜愛的日本，到處都可看到台灣人的蹤影，但疫情爆發迄今都未緩和，國境持續嚴管，今年首次「被迫」要留在台灣過春節，對於已習慣春節出國旅遊的國人而言，會希望有不同的國旅遊程，來彌補一下無法出國的失落感。

業者指出，去年7月開始的「探索夢號」郵輪跳島遊，從10月後改為環島遊，由於船上有表演、有活動，還有不同的餐點可以選擇，平均每航次約有八、九百人，已成為當前國人無法出國下頗受歡迎的「類出國」旅遊活動之一。今年2月13至16日（大年初二至初五）郵輪業者安排基隆－高雄－花蓮－基隆的四天三夜行程，目前訂房相當熱烈，顯示有不少國人選擇到郵輪上過年。

而雄獅旅遊集團標下台鐵的「鳴日號」鐵道旅遊，在本（1）月初正式啟航後，已建立高品質鐵島旅遊口碑，現有二、三、四日的遊程可以選擇，1月30至2月14日期間，有不少旅客已訂位，其中春節七天假期的班次已被預訂一空。

另外，今年春節期間櫻花盛開的武陵農場，將是相當熱門的旅遊勝地，旅行社同樣有包裝二日一夜的「賞櫻團」，詢問度也極高；阿里山的林鐵旅遊、到山區的山林之旅，預定和詢問度同樣很熱烈。

交通部觀光局官員表示，在無法出國旅遊下，可以想見，會有很多人去從事不同以往只到某個景點或遊樂園遊玩的旅遊方式，只要疫情不擴大，預期今年春節期間國旅市場應該相當旺。