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有無景觀差很多 「西華富邦」高低樓層一戶價差破億

經濟日報 / 記者陳美玲／台北即時報導
據實價登錄網資料顯示，「西華富邦」高低樓層因景觀差異讓產品價差相當大，去年八月33樓的每坪最高成交價211.8萬元，與去年11月成交五樓每坪145萬元相較，同一年度交易，光是高低樓層每坪價差將近70萬元，若以坪數180坪估算，每戶價差破億元，等於可以再買一間豪宅。 圖／台灣房屋集團趨勢中心提供
據實價登錄網資料顯示，「西華富邦」高低樓層因景觀差異讓產品價差相當大，去年八月33樓的每坪最高成交價211.8萬元，與去年11月成交五樓每坪145萬元相較，同一年度交易，光是高低樓層每坪價差將近70萬元，若以坪數180坪估算，每戶價差破億元，等於可以再買一間豪宅。 圖／台灣房屋集團趨勢中心提供

大直高樓豪宅「西華富邦」又見新住戶；據實價登錄網最新揭露，去年11月五樓戶以總價2億1,974萬元成交，每坪成交價為145萬元，相較同樓層在2018年7月以每坪140.3萬元成交，價增3.4%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「西華富邦」樓高42樓，是台北市第一高樓的豪宅案，不過該案高低樓層價差非常大。

據實價登錄網資料顯示，「西華富邦」最高每坪成交價為39樓的291.95萬元，最低每坪成交價落在住宅的最低樓層，為2020年成交的4樓，每坪成交價達137萬元，同一棟最高與最低樓層價差約近155萬元。

張旭嵐分析，「西華富邦」30樓以上的高樓層戶每坪成交價動輒200萬元以上，若以同一年度來看，去年八月33樓的每坪最高成交價211.8萬元，與去年11月成交五樓每坪145萬元相較，同一年度交易，光是高低樓層每坪價差將近70萬元，若以坪數180坪估算，每戶價差破億元，等於可以再買一間豪宅。

她指出，購買「西華富邦」低樓層產品，雖然少了景觀，不過相對來說總價門檻也低，但同享五星飯店服務和品質，頗適合精打細算型的高資產族。

富邦 豪宅

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