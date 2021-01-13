精湛建設連22年「送愛心到人間」今年送汽車等好禮

今年邁入第22年、由精湛建設及台灣行動菩薩助學協會共同籌辦的「送愛心到人間」活動，今(13)日舉行捐贈儀式，不畏疫情影響，共送出價值750萬元的禮物，包括4部交通車、1部休旅車，以及電腦、電視、醫療輔具等設備。

活動發起人精湛建設董事長陳志聲表示，今年因疫情影響，使得大型圍爐餐會不能群聚舉行，活動改以較小型的捐贈儀式，邀請各社福單位代表參與，每年在餐會上最令人期待的神祕禮物捐贈活動，依舊送出滿滿愛心。

陳志聲說，所有參與活動贊助的企業或個人，完全不受疫情影響，心一樣熱情，那份真誠的關懷是澆不熄的，所募得的款項，仍依照每個社福單位實際需求添購設備捐贈。

已經準備好要給慢飛天使們的新年禮物及紅包，也由專車分別送至各個社福單位，在寒冷的冬天，要將所有主辦、協辦單位暖暖的愛，散播到傳愛單位的每一位老師、志工、家長及慢飛天使們身上，給他們最溫暖的愛與關懷。

今天的捐贈儀式，陳志聲依舊變裝上陣擔任最佳主持人，舞台上超大版的大紅包，打開裡面都是社福單位最需要設備，而在全場驚呼聲中，最高潮是陳志聲與現場所有來賓一起爆破10顆超大氣球揭開神秘禮物。

今天共送出4部交通車及1部8人座休旅車，以及電腦設備、醫療輔具、冷氣設備、升降式擺位椅、專業淨化排煙設備，數百項孩子們所需的輔具及輔助器材、百部筆電及數十台家電設備。

還有可自製輔具用的3D列印機、65吋液晶電視、單眼相機、空氣淨化機、殺菌機，以及聲光刺激學習器與語言溝通輔助設備等，價值超過750萬元。

10個受贈的社福單位包括彰化家扶發展學園、南台中家扶中心、家扶台中發展學園、雲林家扶發展學園、新北市家扶中心、大同育幼院、惠明盲童育幼院、伊甸基金會、瑪利亞基金會、中華存善慢飛天使關懷協會等。