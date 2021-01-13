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家長快看 統一超商好鄰居基金會春節線上同樂會來了

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
統一超商好鄰居文教基金會即日起推出「好鄰居春節版線上同樂會」，完成作品任務後至原報名門市領取小小店長專屬獎品與獎狀，即可穿上7-ELEVEN小小店長制服，於門市進行「小小店長拍照趣」活動。 圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金會即日起推出「好鄰居春節版線上同樂會」，完成作品任務後至原報名門市領取小小店長專屬獎品與獎狀，即可穿上7-ELEVEN小小店長制服，於門市進行「小小店長拍照趣」活動。 圖／統一超商提供

距離放寒假僅剩短短一周，統一超商好鄰居文教基金會即日起推出「好鄰居春節版線上同樂會」。

基金會將規劃手掌繪本、紅包小提袋等DIY節令素材免費下載，完成作品任務後至原報名門市領取小小店長專屬獎品與獎狀，即可穿上7-ELEVEN小小店長制服，於門市進行「小小店長拍照趣」活動。

根據統一超商好鄰居文教基金會針對LINE會員進行調查，好鄰居同樂會最受3~5歲學齡前兒童青睞，且除了小小店長體驗外，多元化的節令DIY手作活動最受親子歡迎，參與活動的家長表示，好鄰居同樂會活動變化多樣，就算重複參加也很有趣，藉由每次活動除了陪孩童一起體驗增加比次親密互動外，也為小朋友的成長紀錄拍照留念，是非常有意義的活動。

此外，最受歡迎的DIY方式為著色塗鴉、其次為剪剪貼貼，這也成為好鄰居基金會規劃DIY道具的重要參考，讓素材更貼近親子需求。

7-ELEVEN提供離家最近親子育樂需求，「好鄰居春節版線上同樂會」結合門市小小店長活動中最受歡迎的「小店長制服體驗」及「DIY手作」兩大主題。其中，「DIY手作」除了有OPEN牛年紅包袋、OPEN牛年圖框…等，好鄰居基金會更推出「春節手掌繪本」、「紅包小提袋」，民眾可透過好鄰居基金會官方LINE下載，以春節情境，教導孩童過年除舊佈新、年夜飯、紅包、吉祥話等相關習俗與涵義，經由家長解說搭配連連看、塗鴉等，讓學齡前孩童透過遊戲探索來學習。

統一超商好鄰居文教基金會長期以來透過遍佈全台的7-ELEVEN門市舉辦小小店長、DIY、量血壓..等相關活動。

2020年因外部環境受限，首創O2O（Online To Offline）好鄰居線上同樂會，更虛實整合7-ELEVEN門市及好鄰居基金會官網活動，以線上多元素材免費下載、親子手作、共讀、線上闖關、社群拍照分享等互動過程，推出環保、食育..等相關主題活動，至今累積已近3.5萬組親子參與；好鄰居官網多樣化DIY素材目前累積已超過4萬次下載，更成為幼稚園老師及媽媽社團間親子共學的教材；透過主題活動操作，讓好鄰居同樂會活動再進化，不僅止於職業體驗，更富教育意義。

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