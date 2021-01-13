7-ELEVEN春節線上同樂會來囉！親子DIY節令素材免費下載

統一超（2912）好鄰居文教基金會即日起推出「好鄰居春節版線上同樂會」，規劃手掌繪本、紅包小提袋等DIY節令素材免費下載，完成作品任務後至原報名門市領取小小店長專屬獎品與獎狀，即可穿上7-ELEVEN小小店長制服，於門市進行「小小店長拍照趣」活動。

統一超商好鄰居文教基金會表示，2020年因外部環境受限，首創O2O（Online To Offline）好鄰居線上同樂會，並虛實整合7-ELEVEN門市及好鄰居基金會官網活動，以線上多元素材免費下載、親子手作、共讀、線上闖關、社群拍照分享等互動過程，推出環保、食育等相關主題活動，至今累積已近3.5萬組親子參與；好鄰居官網多樣化DIY素材目前累積已超過4萬次下載，更成為幼稚園老師及媽媽社團間親子共學的教材；透過主題活動操作，讓好鄰居同樂會活動再進化，不僅止於職業體驗，更富教育意義。

根據統一超商好鄰居文教基金會針對LINE會員進行調查，好鄰居同樂會最受3~5歲學齡前兒童青睞，且除了小小店長體驗外，多元化的節令DIY手作活動最受親子歡迎。

統一超商好鄰居文教基金會長期以來透過遍佈全台的7-ELEVEN門市舉辦小小店長、DIY、量血壓等相關活動，此次推出的「好鄰居春節版線上同樂會」結合門市小小店長活動中最受歡迎的「小店長制服體驗」及「DIY手作」兩大主題。其中，「DIY手作」除了有OPEN牛年紅包袋、OPEN牛年圖框等，好鄰居基金會更推出「春節手掌繪本」、「紅包小提袋」，民眾可透過好鄰居基金會官方LINE下載，以春節情境，教導孩童過年除舊佈新、年夜飯、紅包、吉祥話等相關習俗與涵義，經由家長解說搭配連連看、塗鴉等，讓學齡前孩童透過遊戲探索創造。