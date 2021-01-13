台貨櫃沒賺頭才跳港？陽明：主因是碼頭塞港、船期延誤

陽明（2609）今（13）日指出，絕對沒有台灣貨櫃沒賺頭出現跳港現象，跳港主因為全球各主要貨櫃碼頭持續雍塞造成船期延誤狀況無法解決，加上船舶調度問題，進而導致部分航段空班，並非個別市場運價高低的結果。

在目前船舶調度緊張情況下，陽明海運已積極安排加班船因應 ，紓解堆積貨量，相關航線調度，仍以完成客戶交付運送任務為首要。

陽明所屬THE聯盟運作，一直嚴格遵守世界各國反托拉斯法的規範，僅及於航線船舶及艙位運營合作，絕無市場運價的討論，決不可能因為個別市場運價高低而決定跳港之可能性。

陽明海運也進一步指出，目前所屬航線(包含THE聯盟之歐美航線)自2020年12月迄今發生航線跳港安排，非僅限於台灣碼頭，亦包含歐美亞等其他港口，這種情況都是屬船期延誤或操船航商船舶調度等問題所進行的調度。