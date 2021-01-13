中鋼2月盤價大漲9.5%，投資圈看旺中鋼、中鴻。

中鋼（2002）公司開出今年2月盤價，平均調漲9.5%，為3年11個月來最高，主力底材熱軋每公噸漲2200元，上游鋼廠中鋼、中鴻大進補，投資圈看旺。

中鋼表示，全球主要經濟體如歐、美、中國大陸製造業採購經理人指數(PMI)已半年呈現擴張(在50榮枯線之上)，台灣2020年12月PMI指數達61.3，遠優於國際主要經濟體。各國工業復甦力道持續增強，帶動鋼鐵消費量大增，在鋼廠供不應求情況下，用戶追料成為普遍現象，尤其日本鋼廠甚至宣布暫停承接1月份流通業鋼材訂單，以調節供應吃緊狀態，這波鋼鐵市場榮景明顯因「成本推動」與「需求拉動」雙主軸實質帶動。

有鑑於中鋼鋼品內銷價格遠遠落後國際行情，綜合考量下游業者在匯率升值下的整體競爭力及適度反映原料成本，秉持順勢、穩健的一貫原則開出盤價，以適度縮小價差並蓄積下游成長動能，2月內銷基價平均調幅9.5%。