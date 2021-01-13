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東森購物去年營收246.8億 今年挑戰400億

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

告別2020年，東森國際（2614）旗下轉投資東森購物今(13)日公布，東森購物合併草莓網2020全年合併營收新台幣246.8億，獲利14.45億元，獲利較去年同期成長132%，全年EPS達14元，交出亮麗成績。而在雙12買氣帶動下，12月份單月合併營收為25.1億元，年增率22%，第四季合併營收71.4億，年增率21%，展望未來，東森購物將持續開發壯大自營商品及EC通路，全年營收挑戰400億(含草莓網)。

東森購物董事長王令麟表示，東森購物去年全年EPS為 14元，期望成為最替股東賺錢的電商，業績能迅速成長，主要還是因東森購物以多元通路並進模式穩定經營，旗下有 ETMall 東森購物網、her 和她、網連通、電視購物、電話行銷、手機購物、型錄、MOD以及海外跨境美妝電商平台香港草莓網等，台灣會員總數超過 900 萬，加上東森幣輔助與自營商品銷售大幅成長，使東森購物在會員成長和業績上大有斬獲。

展望新一年到來，王令麟表示對第1季的零售業績樂觀看待，成長上看至少50%，除了網路電商平台業績持續攀升外，東森購物今年的策略佈局，首先看好生鮮電商市場，去年推出「東森農場」邀請到13位縣市首長共同行銷台灣優質生鮮產品，今年將持續開拓商品導入新客源，此外，去年11月東森購物併購熊媽媽買菜網，力拚半年內訂單能翻倍成長，成為生鮮電商市場的第一品牌。

東森購物電子商務事業部執行長楊俊元表示，今年第一季將啟動重磅的「網路商城計畫」，未來東森與廠商的合作將更靈活多元，廠商可在東森購物網路的平台經營自家品牌和商品，同時也整合線上線下通路，並利用品牌、行銷、大數據三方串聯強攻，滿足會員選購需求，提高結帳率，預計可帶動三成業績。

電商 營收

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