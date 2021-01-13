中鋼2月內銷基價 平均調幅9.5％

中鋼（2002）說，各項鋼品內銷價格仍遠遠落後於國際行情，惟綜合考量下游業者在匯率升值下的整體競爭力及適度反映原料成本，秉持順勢、穩健的一貫原則開出盤價，以適度縮小價差並蓄積下游成長動能，2月內銷基價平均調幅為9.5%。

全球主要經濟體如歐、美、中國大陸製造業採購經理人指數(PMI)已半年呈現擴張(在50榮枯線之上)，而台灣去年12月PMI指數亦達61.3，遠優於國際主要經濟體。各國工業復甦力道持續增強，帶動鋼鐵消費量大增，在鋼廠供不應求情況下，用戶追料成為普遍現象，尤其日本鋼廠甚至宣布暫停承接1月份流通業鋼材訂單，以調節供應吃緊狀態。本波段鋼鐵市場榮景明顯係因「成本推動」與「需求拉動」雙主軸實質帶動所致。

原料成本方面，鋼廠需求強勁加上市場擔憂巴西、澳洲礦場氣候、災變而導致供應趨緊，目前鐵礦砂價格已漲到170美元/公噸以上，創下近十年來新高，年比成長80%；煤價亦持續穩居高檔約102-105美元/公噸；使得中鋼短期內製銷成本隨之驟增60-65美元/公噸以上。

鋼鐵行情方面，面對煉鋼成本飆升，鋼廠紛紛調漲出廠報價，寶武鋼主力產品熱軋1、2月交期累漲750人民幣/公噸(約116美元/公噸)，電磁鋼板漲勢凌厲累漲2,300人民幣/公噸(約美金353美元/公噸)，以反映汽車(EV新能源車)、家電消費力道強勁；越南河靜鋼廠2、3月熱軋亦累計大漲160美元/公噸；日本製鐵外銷熱軋目標價800美元/公噸已有成交紀錄；歐洲熱軋已突破800-850美元/公噸；美國熱軋行情更高達1,200美元/公噸，接近歷史新高。另外，下製程泛冷軋產品漲速、漲幅後來居上，更是不遑多讓。