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不畏疫情 香格里拉台南遠東飯店舉辦人才招募

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
香格里拉台南遠東飯店。業者提供
香格里拉台南遠東飯店。業者提供

不畏疫情，在新的一年開始，香格里拉台南遠東飯店將於1月20日及2月20日舉辦兩場招募人才活動，從基層餐飲服務、房務員、清潔員、總機話務員、安全人員，到專業工程技術人員、救生員及中西廚師等職務，該飯店歡迎有志加入國際豪華五星級連鎖品牌的從業人員。

香格里拉台南遠東飯店人力資源部黃介宏總監表示，聘僱良好態度的員工並持續給予激勵的訓練與發展，是企業的成功之道。我們的核心價值是尊重備至、溫良謙恭、彬彬有禮、樂於助人和真誠質樸，歡迎具備熱誠服務的人才加入香格里拉大家庭，一起以感動式的服務創造令客人永誌難忘的體驗。

香格里拉台南遠東飯店員工福利包含年度健康檢查、生日禮券、海內外香格里拉酒店集團旗下住房優惠、工作津貼、在職教育訓練、員工餐廳與制服等。飯店兩場人才招募活動，分別訂於1月20日下午1點至5點、及2月20日上午10點至下午2點於飯店舉辦。

香格里拉台南遠東飯店隸屬於遠東集團企業之一，由總部設在香港的香格里拉酒店集團管理，飯店樓高38層為台南至高地標，擁有經驗豐富的專業團隊，長期推動創新實踐，在國內外獲得無數大獎的肯定，並由台南市政府頒發「台南之光」，予以肯定飯店。

香格里拉 制服 疫情

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