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華紙看漿價首季持續上漲 產品擬提價

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

華紙（1905）去年第4季因進入傳統旺季，加上大陸需求提升，以及國際大廠接連漲價，季營收站上50億元，為全年高峰，且較前年微幅成長。展望今年，華紙表示，國際紙漿報價持續上漲，預估首季漿價每公噸將再調漲20-30美金，漲幅約5%，反應原物料與運費上漲，華紙繼去年第4季產品提價3-5%，首季將進行第二波提價。

華紙受惠紙漿報價持續上漲，市場看好，紙漿價格上漲，有利華紙毛利率表現，加上華紙去年第4季有股利收入挹注，單季有機會轉盈，不過，全年來看，恐仍是小虧局面。華紙今（13）日盤中股價上漲，一度來到10.95元，漲幅逾3.5%。

法人表示，除了原物量上漲以及海運運費調漲等因素，因禁廢令影響，需要短纖紙漿調整工紙品質，因此需求亦逐漸提升，預估首季紙漿報價可望續漲，但第2季將轉淡。

展望今年，華紙認為，首季表現可望好過去年或持平，主要還是要看疫情變化，第2季可望有新廠加入營運，將開始認列觀音廠收入，有助業績表現。該廠規劃為非塑材料終端產品研發生產基地及倉儲轉運中心，以利公司轉型。另，花蓮廠也計畫將興建新廠房，利用製漿優勢生產全循環終端產品，以循環經濟為發展核心，升級轉型，也提升營運動能。

華紙

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