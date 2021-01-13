商場是救命仙丹？ 新莊這兩站房市交易奪一、二名

永慶房屋根據實價登錄資料，統計去年新北市捷運站交易量前五名，通車即將滿周年的環狀線幸福站，以交易492件拿下 一，幸福站也是大台北有捷運第一名。新北第二名為新莊副都心站，其他為林口站、蘆洲站及景安站。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，新莊有兩站入榜前二名，且分居一、二名，顯示一度因房價上漲過快，交易停滯的上新莊，受惠捷運通車、宏匯廣場開幕、新北知識產業園區、中央合署辦公大樓、台灣電影文化園區等題材拉抬，房市已強勢回歸。

謝志傑說明，幸福站緊鄰上新莊頭前重劃區和新莊舊市區，周邊公共設施、學區、商圈資源完善，房屋價格親民，因此吸引想逐捷運而居的首購族入住。

新莊副都心站前幾年由熱轉冷後，周邊房市交易冷清，賠售頻傳，但宏匯廣場題材助陣下，人氣快速回升，業者形容有如吃了救命仙丹。根據實價資料，去年新莊副都心站周邊成交418件，交易量也一舉擠入新北境內捷連站第二名。

由於成交多筆高單價住宅，如遠雄九五、宏普MAX、中央星鑽，也讓新莊副都心住宅成交均價來到43.3萬元，遠高於其他熱門站區。

林口站以414件位居第三，謝志傑表示，隨著政府、企業重大建設相繼落實，加上機場捷運通車帶來的交通便利性，讓林口商業與生活機能愈加完善，在眾多題材的逐步到位下，加上2字頭甜房價，吸引首購及置產族群的進駐。

資料來源／永慶房屋