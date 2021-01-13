估農曆年前原物料需求仍大 BDI指數挑戰2千點

隨著黃、小、玉等原物料需求多，BDI（波羅的海運價指數）12日收盤時上漲5%，BDI指數近一周已經大漲30%，近一個月漲幅達52%，市場預期在中國農曆年前，對於各項原物料需求量仍大，運價指數可望挑戰2千點。國內經營大型散裝船裕民（2606）、中航（2612）領軍上漲，船舶數最多的慧洋-KY（2637）今（13）日盤中走勢也很強勁。

散裝船專家指出，根據目前情況來看，這波散裝船主要受惠於鐵礦砂價格大漲，再加上中國有效的控制疫情後，相關產業復甦，對於原物料的需求直線攀升，近期又有黃、小、玉價格上漲的進貨壓力，隨著巴西鐵礦砂雨季結束後，鐵礦砂等原物料的開採量增加，雖然近期散裝船需求增加。觀察鐵礦砂的急單需求，散裝船會不會像貨櫃輪價格一樣大漲，就要看中國經濟開始復甦力道，不過就散裝船已經是處於谷底，現在的指數不到2千點，在歷史軌跡還是偏低，今年反彈機會大。

中航日前公布自結數，11月的稅後純益為7100萬元，年增率達277%每股稅後純益為0.36元。累計前三季稅後純益為3.38億元，每股稅後純益為1.71元。今天股價表現出色，盤中一度來到36.4元，漲幅達6.4%，後來漲勢略為和暖，漲幅也近3%。裕民早盤也衝高，來到37.05元，漲幅最高為4.2%。

慧洋-KY去年12月自結單月稅前淨利為新台幣2.92億元，每股稅前獲利則為0.4元，今天盤中一度來到27.7元，漲幅為3.5%，看好新年度散裝船市場需求回補，再加上供、需逐漸恢復平衡，新年度的營運展望看俏，從需求面來看，全球原物料需求穩定成長；從供給面來看，海上運力正往好的方向前進，運價指數可望穩定走揚，帶動2021成長動能不墜。

業界也表示，BDI走勢跟之前推估反彈走勢差不多，隨著新年假期結束後，2021年在中國大陸對於鐵礦砂的進口需求強勁，全球第二大鐵礦砂出口國巴西，2020年因為疫情關係時有停工，減少供應量，2021年開春後，受惠於鐵礦砂的價格翻揚，巴西的各礦場也增加採收量，推估巴西鐵礦砂出口量會增加，將進一步推升散裝船運價。