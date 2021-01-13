節能減碳問他們最知道！10大愛地球「揪甘心」的台灣企業公民

守護地球的台灣企業來了！

在這個講求環保永續的世代裡頭，不只是個人要有節能減碳的思維，許多製造業的公司正顛覆你的想像及認知，他們對於環境保護的努力，不亞於其他任何產業別呢！

《DailyView網路溫度計》根據天下雜誌2020「天下CSR企業公民獎」50大企業名單，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，找出台灣前10大對節能減碳、追求永續發展及實踐企業社會責任（CSR）等，而特別被網友所讚賞的企業，讓我們一起來看看吧！

Image Source：Unsplash（示意圖）

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第一名－台電

能源業的台電，在節能減碳的議題非常重視，他們也希望能在事業發展的過程中，可以最小化所帶來的負面衝擊。不過也因為他們的本業是能源，因此經常被放大檢視，對此他們強調以「環境永續」為主要訴求，同時以六大方向12項策略來因應環境政策，其中碳排放是最受到網友所關注的，他們也積極投入綠色電力的研發。

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image source: 台電2020永續報告書

第二名－台積電

去年帶領台股一飛沖天的台積電，在他們的企業社會責任裡，「綠色製造」是相當重要的概念，在企業成長的同時還是要與生態環境共存共榮，不論是在能源管理、水管裡還是空氣污染防制都有相當大的著墨，就是要確保環保的永續行動，特別是因為蘋果堅持「綠電」生產的佔比，因此也讓台積電節能減碳的議題格外受到網友關注。

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image source: 台積電官網

第三名－中鋼

中鋼在2020第六度拿下永續企業最高榮譽「台灣十大永續典範企業獎」，更在TCSA中橫掃9個獎項，可見中鋼對於永續發展的努力被大大認可。中鋼在生產營運過程中強調「5G」，綠色製程（Green Process）、綠色產品（Green Product）、綠色事業（Green Business）、綠色夥伴（Green Partner）及綠色生活（Green Living）。他們在再生能源領域上的積極發展，以及推展「循環經濟」的成果豐碩，都被網友看在眼裡，因而受到關注。

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image source: Wikipedia

第四名－富邦金

富邦金在環境永續的管理上，除了基本的落實節能減碳以及響應政府環保政策之外，他們同時也確實掌握旗下公司溫室氣體的排放狀況，強調垃圾最小化與回收最大化，更在公司內部舉辦節能競賽，提高員工的參與認同，支持發展綠電的他們，2020於富邦台北中山大樓導入最新節能設備，交出「節電量42.1萬度、平均節能成效15.2%，減少溫室氣體碳排放量約214.3公噸」的成績單。

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第五名－新光金

新光金在他們的永續方針強調「綠色行動」，除了打造出綠建築外，新光金更著重在職場環境的改變，因此他們提出「綠色職場」的概念，要在工作環境落實各項節能環保措施，不論是減紙化、控管能源、降低水資源耗用，都有具體作為且成效可見。新光金也會在網路社群號招民眾響應關燈活動，在地球永續發展上也發揮其企業的影響力來影響民眾的參與意願。

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image source: 新光金控企業社會責任報告書

第六名－全家

台灣人熟悉的全家便利商店，街頭巷尾密集度相當高，因此在節能減碳上，也相當受到矚目，除了減少溫室氣體的排放，全家也相當重視能源議題與減廢。能源方面，在電量及水資源上都有監控機制，此外也希望達到「綠色物流」的概念。減廢層面，他們在門市端有不少著墨，像是廢資源換取消費折扣、減塑行動，同時也在部分門市成立「負碳專區」，讓消費者以碳資產的概念換取消費折扣。

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image source: 全家愛地球

第七名－台糖

台糖在他們的永續方針中，主要也強調「綠色生產」的概念，更喊出2030年前減少20%溫室氣體排放的目標，同時把長期目標放在2050營運據點溫室氣體排放都要達到碳平衡。他們也相當重視自然資源的保護，因此積極與農場、森林園區、畜殖場等合作。綠色生產除了注意能源，更著重在碳足跡的檢視，希望能夠達到減廢、減碳與減少污染的目標。

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第八名－台泥

台泥在ESG永續發展策略上，多聚焦在環境上的議題，同時將施行策略分為五部分：科學減碳、循環經濟、智慧生產、乾淨能源與工廠開放。由於水泥屬於重工業，台泥的「工廠開放」策略反轉民眾對於水泥業的看法，位在花蓮的「台泥DAKA」除了要維護當地的生態循環，更打造出生態、知識、文化兼具的休憩場域，因而受到關注。

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image source: 台灣水泥企業社會責任報告書

第九名－國泰金

國泰金在企業永續管理上，也強調自然資源的永續發展，不僅進行氣候風險模擬與管理，更是業界中較早取得減碳標籤的金融業者，同時推動數位及行動化服務，落實數位減碳。同時他們也在國泰台中烏日教育大樓建置全台金融業最大太陽能發電板自發自用，不但獲得綠建築黃金級認證，更有顯著的環境管理績效。

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image source: 國泰金控企業永續網站

第十名－鴻海

鴻海在企業永續方針中，對環境議題也多有著墨，特別是針對能源與溫室氣體的管理。集團各廠區在建廠之初就陸續導入環境管理系統，並持續改善系統機制。鴻海更設有能源管理中心，能線上監測能源使用與數據分析，以有效管理集團內的能源使用情形。他們也制定減碳目標，實施減碳專案，更專注於節能技術改造以達成減碳的效果。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年12月15日至2020年12月13日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『節能減碳企業』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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