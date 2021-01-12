大同3C黃金週酬賓盛典 黃金16品挑戰市場超優惠

大同（2371）旗下大同3C年舉行前最強檔，除舊佈新的「大同3C黃金週酬賓盛典」，除限時限量超殺家電優惠外，更有超多期間限定優惠活動；超殺黃金16品，挑戰市場超優價；指定大家電買就送好禮、消費滿額再享好禮二選一、台灣Pay獨家限定，單筆消費滿萬送千等優惠。

大同3C今（12）日指出，大同會員獨享優惠，消費滿額立享好禮二選一：單筆消費滿5萬元，享大同電磁爐、大同鴛鴦電火鍋好禮二選一；單筆消費滿10萬元，享大同微電腦電子鍋、大同全自動磨豆咖啡機好禮二選一。另，黃金週期間限定，大同會員單筆消費滿4,000元即送Gold物幣100元，最高送400元。Gold物幣可於未來一年內黃金週期間折抵使用，可全額折抵消費。

大同3C表示，即日起至3／31，大同會員以台灣Pay行動支付方式結帳，單筆消費滿10,000元立享1,000元回饋，單筆最多可折抵2,000元。每位會員限回饋一次，每月回饋金額上限40萬，用完為止。

有黃金16品搶市、 挑戰市場超優價的產品有，日本原裝面板、4K智慧聯網70型液晶降萬元； 變頻洗脫烘滾筒洗衣機不到兩萬輕鬆入手；580公升變頻三門冰箱3萬有找， 加碼送義大利品牌鍋具。

大同Android tv液晶顯示器（4T-C70BJ8T），日本原裝面板，黃金週會員超特價37,888元，降萬元；濕冷氣候不可或缺的主婦幫手的洗脫烘滾筒洗衣機，不到兩萬元。大同變頻溫水洗脫烘滾筒洗衣機（TAW-R122DTG），黃金週會員超特價19,900元。

大同變頻580L三門冰箱（TR-C580VP-AG），台灣製造，3年壓縮機保固，黃金週降6,000元，會員特價29,900元，加贈義大利品牌黑珍珠30cm不沾導磁平底炒鍋（OE6PA30-TWFB）。

大同3C強調，早春搶先入手冷暖空調推薦產品有，大同R32豪華變頻冷暖（R-28DYSR／FT-28DYSR），黃金週會員價26,900元，享壓縮機保固10年、主機板7年（需上網登錄）、全機7年（需上網登錄），買再送好禮六選一。