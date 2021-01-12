乾杯集團首推平價和牛品牌 「高木食堂」明開幕

興櫃餐飲公司乾杯（1269），牛美味再推新作，首推平價和牛品牌「高木食堂」1月13日開幕，午間限定以職人手打的「100% 和牛漢堡排」，「二毛作」的經營策略有效吸引新客群、搶攻午間商機，預計可帶動原店鋪營收2成成長，更有利於集團全牛利用最大化。

乾杯集團年底成功轉型為「牛肉（和牛）企業」，今年積極加速展店步伐，全力衝刺牛肉核心品牌，並首次推出平價和牛品牌「高木食堂」，以燒肉、火鍋業態不易利用到的頂級和牛肉，開發出多款日本洋食料理，以單價250至320元的平價定位，於旗下燒肉店非營業時間，午間限定販售。

乾杯去年(2020)12月自結合併營收3.05億元，較去年同期微幅下滑 0.52%，仍創全年單月營收最高紀錄；受疫情影響，上半年營收受到衝擊，下半年乾杯集團海內外店鋪營運強勁回升，累計全年自結合併營收28.02億元，較去年同期下滑12.76%，仍為歷史第三高。乾杯集團歷經三年時間盤點店鋪進行汰弱留強，新年度持續衝刺牛肉核心事業，預計展5-10家店鋪、再拓事業版圖，搶攻國內防疫成功的國旅、餐飲成長商機。

專賣日式和牛漢堡排的「高木食堂」，1、2號店分別藏匿在乾杯Bar安和店與敦南店，是東區每日11點至下午2點半、午間限定的隱藏美味。以發起人高木大成先生為名，由於來台久居多年，一直十分懷念童年記憶中的洋食美味，尤其是年幼時常與母親一起手打製做的日式漢堡排，是日本小孩成長時的共同回憶。因此開設「高木食堂」一解在台遊子的思鄉情結，也讓台灣的饕客感受到日式漢堡排的魅力。

「高木食堂」招牌餐點「日式和牛漢堡排」強調「100%頂級和牛」與「職人手打現做」2大特色。秉持著日本職人手藝，每日早上新鮮現做的超厚和牛漢堡排，選用40天熟成的日本、澳洲產頂級和牛，經拌勻、反覆手打、塑型，待客人上門現點現做，將和牛漢堡排兩面煎至表面焦糖化，再以和牛高湯悶至全熟、吸收精華，緊接著送入烤箱鎖汁，並放上鐵板以大火將獨門醬汁的風味完美融合，繁複的工序使肉質呈現柔軟、濕潤，是日式漢堡排肉汁滿溢的竅門。