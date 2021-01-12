台北晶華酒店推「客房芳療舒壓」 再出招搶住房商機
邊境持續管制，在缺少國際商務以及觀光客源的狀況下，都會中的國際觀光飯店只得繼續使出渾身解數、吸引國旅城市度假客的青睞。晶華（2707）今（12）日宣布再推新住房方案，專業的芳療師團隊將進駐客房、專為女性房客於房內提供指壓（In Room Massage）服務。
台北晶華轉型為「城市度假型酒店」，以吃、喝、玩、樂、買、學為概念，推出全世界首發的「遊輪式度假體驗」住房專案，更仿效遊輪的岸上行程、推出多元豐富的偽出國美食文化之旅，廣受消費者青睞。晶華今天再出招搶攻市場住房商機，即日起至3月29日，台北晶華酒店把連續五年榮獲「World SPA Award--台灣最佳飯店SPA 」首獎的沐蘭SPA也導入住房專案當中，專業的芳療師團隊將進駐客房、專為女性房客於房內提供指壓（In Room Massage）服務，訂購全新的「客房芳療舒壓」。
晶華也指出，這個方案讓消費者就像到國外渡假一樣，住房專案的房客將可入住位於酒店頂樓、擁有南國島嶼風格的沐蘭套房，於客房內享受一場舒壓按摩，不必費時費力移動，按摩後即可輕鬆入睡，隔日再於CNN全台唯一推薦的自助早餐廳—柏麗廳補充能量，完成一趟城市度假旅程。而且專案每晚5,800元起，使用「台北加碼GO 自由行補助」可再折1,000元，專案贈送價值2,475元的按摩療程、968元的自助早餐、以及1,200元的沐蘭沐浴乳，相當於現在入住僅需百元不到。
國際新冠肺炎疫情延燒至今將近一年，日前第三波疫情更席捲而來，台灣邊境管制強度再度提升。根據觀光局統計資料顯示，2020年1至11月來台旅客人數僅136萬多人次，相較2019年同期大幅減少近935萬人次。缺少國際商旅挹注，2020年前三季台北市旅館平均住房率跌至26.22%，創下近10年來新低，對於都會區飯店的營運影響甚鉅，台北晶華酒店推出「客房芳療舒壓」住房優惠專案，專為女性房客提供In Room Massage服務。
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