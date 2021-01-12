永聯物流前進東南亞 今年鎖定馬來西亞與越南

新冠疫情蔓延帶動電子商務業對倉儲需求大增，由國泰小王子蔡宗翰主導、國泰人壽間接轉投資25%的永聯物流開發，在台灣已興建15萬坪五大自動化物流倉儲基地，國泰產業研發中心董事長張仁和今（12）日表示，今(2021)年開始打算複製成功經驗到東南亞，初期鎖定馬來西亞與越南二國。

永聯物流打造新世代物流產業生態圈，吸引國泰人壽轉投資的神坊資訊投資，國泰持有神坊49.12％股份，神坊持有永聯51％股份，相當於國泰人壽持有永聯25％股份。

這幾年永聯在台灣開發15萬坪物流地產，目前有五個瑞芳、大園、陽梅二個及台中烏日五大基地，也投入很多自動化供應鏈管理，張仁和說，新冠疫情爆發後，大型電商客戶業務需求成長，2020年大約成長了二至三成，外商企業對現代化物流需求強，永聯在台灣累積自動化倉儲經驗後，隨著合作的外商零售品牌客戶在東南亞也開始發展，今年鎖定馬來西亞、越南，希望把在台灣合作模式帶到東南亞。

張仁和說，主要也是看重東南亞電商發展潛力，在地手機使用成長快，人口數多，另外也與台灣當初一樣，從傳統轉型到下一世代的自動化倉儲，印尼與越南在政策上也很鼓勵，雖然需求初期不像台灣快速，但地產開發也需要時間，因此永聯希望慢慢布局及接觸，未來幾年也許可達到一定程度規模。