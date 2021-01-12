三都房市熱區洗牌 文山崛起、淡水淪老三

中信房屋統計去年(2020)年六都交易量前三行政區，台北市、新北市及高雄市房市熱區出現較大變化，各都交易量第一的行政區，六都中有五都突破去年表現並再度衝高。

根據六都公布轄內各行政區的建物所有權買賣移轉棟數資料統計顯示，桃園市、台中市與台南市買賣移轉前三大行政區與去年相同，但台北市、新北市及高雄市則有更換。

去年台北市買賣移轉量最大行政區，由前年第二名的中山區拿下，原本第一名的內湖區， 退至第二，文山區則取代大安區擠進第三名的寶座。

新北市前三名仍是老面孔，但原本第三與第一，名次對調，由新莊區奪得第一、淡水區滑落至第三，第二名為板橋區，高雄市買賣移轉前三大行政區的名次轉變與台北市類似，第一、第二名分別為三民區及鳳山區，兩者由前年的名次互換，並由左營區取代楠梓區登上第三。

觀察各行政區數字，除台南外，各都第一名表現均較前年為佳。中信房屋研展室副理張漢超表示，去年下半年房市交易衝大量，買賣移轉棟數逐月創高，但各都轄內行政區則是憑藉各自的題材而各自表現。

例如台北市文山區去年因捷運環狀線東環段、南環段的規劃再度受到市場關注，加上區域內有多筆建案陸續交屋，大幅超越大安區交易量，拿下北市年度買賣移轉第三名。

新北市前三大交易行政區雖與前年相同，但新莊區因有副都心大型商場開張營運話題、帶動重劃區及其周邊的交易，使得交易量擠下前年第一的淡水區，站上新北市全年交易量的第一名。

至於高雄市左營區則是因北高雄發展趨於成熟，吸引買方入市、取代楠梓而登上第三名寶座。