雙美生技2020營運三冠王 12月、Q4、全年營收締新猷

雙美生技（4728）公布去年(2020) 12月合併營收為新台幣1.5億元，較上月及2019年同期分別成長12.3%、98.02%；累計2020年第四季、全年度合併營收分別達3.48億元、9.14億元，年增率分別達126.12%、53.84%，雙美去年度營運三冠王，12月、第四季、全年度營收皆改寫歷史新高的紀錄。

雙美表示，去年12月、第四季營收締新猷，主要受惠於公司主力膠原蛋白植入劑的出貨暢旺，尤其旗下雙美I-plus號-膚麗美的膠原蛋白植入劑銷售業績飆高、2020年12月與第四季銷售業績較2019年同期分別成長達123%、93.3%，是挹注雙美去年度營運碩果累累且遞出營收三響砲的重要關鍵。

雙美營銷團隊目前仍因地制宜的落實TFP市場行銷發展戰略，不僅鎖定兩岸市場的整形美容外科、皮膚科醫生等積極拓展，已規劃安排2021年度完成600場次之目標，亦將市場版圖進一步擴增東南亞市場，以期双美Sunmax源自台灣唯一膠原蛋白植入劑領導廠商的品牌力提升，並對整體營運創造長期成長動能。

展望2021年第一季，雙美看好膠原蛋白龐大市場成長前景，不僅積極拓展市場版圖，亦憑著掌握膠原蛋白植入劑研發、製造及銷售一條龍整合的競爭優勢，縱橫開發更多膠原蛋白醫學美容相關產品，助力整體營運向上成長。

雙美近期一方面縱向開發膠原蛋白植入劑，應用於更多不同適應症範圍的產品，並後續取得國際認證；另一方面，橫向以膠原蛋白原料為基底延伸開發推出膠原蛋白相關系列的美容保養品，包括胜肽面膜、膠原蛋白洗顏露、膠原精華液等，目前皆已取得中國藥監局（NMPA）械字號認證通過，並預計於 2021年上半年前線上通路開賣，另外將與各大醫學中心策略合作夥伴一同開發推出適用於口腔部位之牙科生物材料，包括可吸收性膠原蛋白膜、牙科骨填料（含骨粉）、牙科骨填補顆粒，預計今年第二季全新升級上市，雙美以多元膠原蛋白產品萬箭齊發，將積極催動公司今年整體營運表現更上一層樓。