快訊

陳時中公布本土2例部分足跡 星巴克、五金行包含在內

入冬爆院內感染預言成真 陳時中：染疫兩醫護為本土病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙美生技2020營運三冠王 12月、Q4、全年營收締新猷

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

雙美生技（4728）公布去年(2020) 12月合併營收為新台幣1.5億元，較上月及2019年同期分別成長12.3%、98.02%；累計2020年第四季、全年度合併營收分別達3.48億元、9.14億元，年增率分別達126.12%、53.84%，雙美去年度營運三冠王，12月、第四季、全年度營收皆改寫歷史新高的紀錄。

雙美表示，去年12月、第四季營收締新猷，主要受惠於公司主力膠原蛋白植入劑的出貨暢旺，尤其旗下雙美I-plus號-膚麗美的膠原蛋白植入劑銷售業績飆高、2020年12月與第四季銷售業績較2019年同期分別成長達123%、93.3%，是挹注雙美去年度營運碩果累累且遞出營收三響砲的重要關鍵。

雙美營銷團隊目前仍因地制宜的落實TFP市場行銷發展戰略，不僅鎖定兩岸市場的整形美容外科、皮膚科醫生等積極拓展，已規劃安排2021年度完成600場次之目標，亦將市場版圖進一步擴增東南亞市場，以期双美Sunmax源自台灣唯一膠原蛋白植入劑領導廠商的品牌力提升，並對整體營運創造長期成長動能。

展望2021年第一季，雙美看好膠原蛋白龐大市場成長前景，不僅積極拓展市場版圖，亦憑著掌握膠原蛋白植入劑研發、製造及銷售一條龍整合的競爭優勢，縱橫開發更多膠原蛋白醫學美容相關產品，助力整體營運向上成長。

雙美近期一方面縱向開發膠原蛋白植入劑，應用於更多不同適應症範圍的產品，並後續取得國際認證；另一方面，橫向以膠原蛋白原料為基底延伸開發推出膠原蛋白相關系列的美容保養品，包括胜肽面膜、膠原蛋白洗顏露、膠原精華液等，目前皆已取得中國藥監局（NMPA）械字號認證通過，並預計於 2021年上半年前線上通路開賣，另外將與各大醫學中心策略合作夥伴一同開發推出適用於口腔部位之牙科生物材料，包括可吸收性膠原蛋白膜、牙科骨填料（含骨粉）、牙科骨填補顆粒，預計今年第二季全新升級上市，雙美以多元膠原蛋白產品萬箭齊發，將積極催動公司今年整體營運表現更上一層樓。

膠原蛋白 營收

延伸閱讀

好人緣！豐原醫院牙科主任退休前最後路跑 同事搶陪跑

竹縣2所偏鄉國小 獲扶輪社贈牙科醫療設備

膠原蛋白注射 幫你打造唇唇欲動的美唇

專題／癌症中的三冠王 必知肺癌四大驚人事實

相關新聞

北市房價連六個月上漲 南港一馬當先

台北市地政局發布最新一期住宅價格統計，去年(2020)10月住宅價格指數105.98，較9月上升0.49%。去年第3季1...

三都房市熱區洗牌 文山崛起、淡水淪老三

中信房屋統計去年(2020)年六都交易量前三行政區，台北市、新北市及高雄市房市熱區出現較大變化，各都交易量第一的行政區，...

雙美生技2020營運三冠王 12月、Q4、全年營收締新猷

雙美生技（4728）公布去年(2020) 12月合併營收為新台幣 1.5 億元，較上月及 2019 年同期分別成長 12...

挽救寒冬低住宿率 學者：異業結盟推旅遊行程

寒流來襲，讓原本處於淡季的旅宿業更為下滑，嘉義市飯店業平日住房率僅約3成，學者建議，旅宿業的確會遇到淡、旺季，但無論如何...

工具機需求回升！2021台灣產值估可成長15%至20%

台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲今（12）日表示，工具機產業已走出去年(2020)谷底，展望今年，隨著中國大陸、美國等...

統振兩大事業引擎動能全開 助力未來營運向上

統振（6170）指出，展望2021年，統振兩大事業部引擎動能火力全開，一方面，觀察全球疫情接踵而來，各國採取刺激經濟政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。