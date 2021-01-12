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工具機需求回升！2021台灣產值估可成長15%至20%

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
上銀總裁卓永財(左起)、工具機暨零組件公會理事長許文憲、東台董事長嚴瑞雄對今年工具機產業展望同表樂觀。記者宋健生／攝影
上銀總裁卓永財(左起)、工具機暨零組件公會理事長許文憲、東台董事長嚴瑞雄對今年工具機產業展望同表樂觀。記者宋健生／攝影

台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲今（12）日表示，工具機產業已走出去年(2020)谷底，展望今年，隨著中國大陸、美國等市場需求回升，以及美中貿易戰帶動的供應鏈重塑效應，預期今年工具機產業產值應有15%至20%的增長。

許文憲指出，公會最近對會員廠商作問卷調查，發現業界對今年景氣預測多表樂觀，其中零組件業者普遍認為，第2季景氣將有明顯回升，工具機整機業者則認為，第3季景氣回穩態勢才會較為明顯。

許文憲表示，去年第4季以來，包括工具機整機及零組件廠接單明顯升溫，不過最近銅、鐡等原物料價格上揚，加上海運缺櫃缺艙，導致貨運成本飆漲，盼政府能夠穩定物價，並協調國營海運業者以台灣出口為優先，以解業者燃眉之急。

台灣工具機暨零組件公會今天舉行2021年工具機產業年度展望說明會。公會統計，去年12月台灣工具機出口金額為2.06億美元，月增9.3%、年減18.2%，累計全年出口金額為21.54億美元、年減29.7%。

去年台灣工具機前10大出口國，依出口金額排序為中國大陸、美國、土耳其、俄羅斯、越南、泰國、印度、日本、荷蘭、德國。其中，中國大陸占35.1%，美國占12.7%，土耳其占7.7%，去年土耳其市場年成長82%。

對於新台幣匯率升值，許文憲表示，公會不表意見，不希望讓美國認為台灣是匯率操縱國，不過原物料價格上漲，希望政府能穩定價格。

上銀集團總裁卓永財指出，工具機零組件從去年第4季起有起色，不只是在台灣，中國大陸和歐洲市場也有感。

東台集團董事長嚴瑞雄也樂觀預期，今年台灣工具機產業會成長，不會再往下走，對今年景氣展望審慎樂觀。

至於何時會走到2018年的產業高點，他引述日本產業機構分析看法，預估2024年到2025年全球工具機產業有機會回到2018年的高峰。

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