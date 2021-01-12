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momo購物網「5h超市」雙北試營運 商品5小時快訂快到

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

後疫情時代宅經濟持續發酵，富邦媒（8454） 加速升級無接觸購物「新服務力」，旗下momo購物網「5h超市」即日起開張試營運，首波鎖定雙北地區。富邦媒總經理谷元宏表示，「5h超市」體現momo商品力、科技力、物流力三大實力的整合綜效，透過衛星倉與富昇物流短鏈布局，打造出5小時內快訂快到的服務。

谷元宏表示，2020年零售市場受疫情影響，台灣消費者加速轉往線上購物，宅經濟蓬勃也促使momo服務升級的腳步加快。「5h超市」是團隊運用AI大數據從數百萬件商品中精選出超市內必備的商品，透過衛星倉與富昇物流短鏈布局，打造出5小時內快訂快到的服務，提供現今忙碌世代的所有消費者，擁有便利、快速全新「購物鄰距離」的線上購物體驗。

momo「5h超市」服務營業時間為周一到周日早上8點至下午4點。試營運期間服務範圍開放區域包含台北市中正、大安、萬華、信義、士林、北投、內湖、南港、大同、松山、文山、中山；及新北市三重、蘆洲共14區，未來也將持續擴大服務範圍。此外，集結超過5000件熱銷商品，網羅品項涵蓋休閒零食、沖泡飲品、民生食材、個人清潔、美妝保養、個人用品、生活日用、家用清潔等商品。

想要體驗的消費者，點選進入momo購物網「5h超市」專館，透過四步驟「選擇居住所在區域及地址」、「挑選配送區域可購買之商品」、「選擇欲購買之商品」、「完成結帳5h見」，即可免搬運、免出門，享受早上購買、下午使用的便利。

momo 富邦媒

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