新北雙和公告土地現值齊漲 最貴地段都有這條件

據新北市中和地政事務所統計，中和區110年公告土地現值較109年平均上漲約2.31%、永和區平均上漲約0.95%。兩區最貴地段，分別位於捷運永安市場站及頂溪站旁，每坪高達約184萬及203萬元，但目前皆作道路使用，較無交易價值，實務上地王分別是兩處捷運站的捷運共構宅，每坪皆將近180萬元。

中和地政事務所主任陳素霞表示，雙和地區因緊鄰台北市，區位條件佳、生活機能完善，且房價與台北市相較具競爭力，向來是購屋熱區。雖110年公告土地現值作業期間，不動產市場短暫受新冠肺炎疫情影響，但在長期利率偏低、剛性需求穩固及捷運環狀線通車等因素下，市場仍維持相當熱度，整體行情較去年上漲。

陳素霞說，雙和地區合計有9座捷運站，捷運涵蓋範圍廣、通勤機能聚集人潮，加上捷運站周圍商業活動繁榮發展，因此雙和地區公告現值最高價區域皆位於捷運站周邊，中和區最高價位於中和路、永安市場捷運站一帶，永和區最高價位於永和路2段、頂溪捷運站一帶。

中和地政事務所地價課長陳正浩說明，公告土地現值以區段計算，中和區公告土地現值最高地段位於永安市場站旁邊一處私有地，每平方公尺55.8萬、每坪約184萬元；永和區則為頂溪站1號出口旁一處私有地，每平方公尺61.6萬、每坪約203萬。皆因臨路18米以內，計算上有加成，但目前都作為道路使用，較無實際效益。

以交易市場而言，雙和地區最貴土地分別在中和區永安市場站捷運共構宅「美麗永安」，以及永和區頂溪站1號出口捷運共構宅「樺福千金」，每平方公尺皆約54.4萬，每坪將近180萬元，可說實際地王。