北市發布消費警訊 不動產仲介消費爭議申訴增6成

台北市法務局今天發布消費警訊，因去年不動產交易市場回溫，不動產仲介的消費爭議申訴案件也暴增了6成，其中以永慶房屋申訴案量最高，逾申訴總量三分之一。分析消費者申訴內容，大多反映於購屋後發現房屋有瑕疵，其中又以滲漏水問題為大宗。

法務局表示，因去年不動產交易回溫，消費者透過不動產仲介購屋的意願也攀升，但消保官也接獲許多消費者反映，指購屋後發現房屋有瑕疵，質疑房仲沒有盡到把關責任。

消保官表示，北市府前年受理不動產仲介消費爭議申訴案約110多件，去年申訴案件暴增達180多餘件，成長幅度超過6成。其中永慶房屋被申訴案量超過申訴總量的三分之一。又以滲漏水問題為大宗，質疑房仲業者沒有做到充分把關責任，事後協助態度亦不夠積極。

法務局指出，雖房仲業者多表示大部分滲漏水屋況無法事先發現，消保官仍呼籲房仲業者，應確實加強教育訓練，如教導業務人員判斷滲漏水技巧、加強業務人員與賣方及買方間的溝通訓練等，並於爭議發生時，積極協助處理；另外，也提醒消費者，購屋前應審慎確認房屋現況，並挑選信譽較佳的仲介業者簽約，以保障消費權益。

消保官提醒，若消費者有任何消費疑義，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812詢問，法務局將會提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。