年前修修臉 醫美股看好農曆年前需求旺

每年年底到農曆年前為醫美、美容旺季，帶動相關族群業績表現。包括麗豐-KY（4137）、羅麗芬-KY（6666）、佐登-KY（4190）皆積極布局醫美、抗老診所，並看好農曆年前需求旺，尤其以不動刀、恢復快、效果明顯的輕醫美最熱門。業者表示，今年在疫情助長下口罩儼然是遮掩術後的最佳防護罩，年前微整已成趨勢，預計來客數比平時增加4到5成。

佐登-KY與醫師合作，跨業開設佐登微爾醫美診所，搶在農曆年前在台開設六家醫美診所，業績強強滾。佐登妮絲集團總經理陳佳琦表示，台灣佐登微爾醫美集團，自第一家在去年9月於員林開幕後，緊接在台中、桃園、高雄、新竹、台南及台北，預計第1季前台灣7家醫美診所布局完畢。醫學美容加上生活美容與術前術後保養品熱銷，帶動業績加乘跳升，營益率可望明顯提升，全年稅後盈餘有機會挑戰新高。

麗豐-KY表示，「雅樸麗德醫美及抗衰診所」去年已有四家醫美診所正式營運，二家抗衰老全科診所正蓄勢以待。此外，日前在主營地區推出耗時五年所自主開發生產的新品｢童妍精粹精華液｣，上市不到1個月即熱銷十萬瓶且回購率高，該產品將趁勝追擊近期會在全球擴大發行，為旗下各通路注入新能量並提高商品買氣。

羅麗芬-KY去年第4季與台灣知名連鎖醫美診所群英集團合資設立瑞群生技，結合精準養護與醫美領域奠定基礎；並於2020年年底合併台灣區域經銷商，以統合資源、提供更全面的產品與服務品質並增長台灣市場的通路規模。

羅麗芬-KY表示，在終端客人到店消費回復往常，加上新零售品牌「伊姿佰EasyBio」引流電商平台客群，以及台灣市場持續開拓，預期今年業績將回到2019年榮景。