快訊

傳北部某醫院醫生確診！疑急診室接觸染疫 多名醫護隔離

中華職棒統一獅元老鄭百勝罹癌過世 享壽61歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年前修修臉 醫美股看好農曆年前需求旺

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
圖為去年桃園佐登微爾醫美診所剪綵開幕。圖／佐登-KY提供
圖為去年桃園佐登微爾醫美診所剪綵開幕。圖／佐登-KY提供

每年年底到農曆年前為醫美、美容旺季，帶動相關族群業績表現。包括麗豐-KY（4137）、羅麗芬-KY（6666）、佐登-KY（4190）皆積極布局醫美、抗老診所，並看好農曆年前需求旺，尤其以不動刀、恢復快、效果明顯的輕醫美最熱門。業者表示，今年在疫情助長下口罩儼然是遮掩術後的最佳防護罩，年前微整已成趨勢，預計來客數比平時增加4到5成。

佐登-KY與醫師合作，跨業開設佐登微爾醫美診所，搶在農曆年前在台開設六家醫美診所，業績強強滾。佐登妮絲集團總經理陳佳琦表示，台灣佐登微爾醫美集團，自第一家在去年9月於員林開幕後，緊接在台中、桃園、高雄、新竹、台南及台北，預計第1季前台灣7家醫美診所布局完畢。醫學美容加上生活美容與術前術後保養品熱銷，帶動業績加乘跳升，營益率可望明顯提升，全年稅後盈餘有機會挑戰新高。

麗豐-KY表示，「雅樸麗德醫美及抗衰診所」去年已有四家醫美診所正式營運，二家抗衰老全科診所正蓄勢以待。此外，日前在主營地區推出耗時五年所自主開發生產的新品｢童妍精粹精華液｣，上市不到1個月即熱銷十萬瓶且回購率高，該產品將趁勝追擊近期會在全球擴大發行，為旗下各通路注入新能量並提高商品買氣。

羅麗芬-KY去年第4季與台灣知名連鎖醫美診所群英集團合資設立瑞群生技，結合精準養護與醫美領域奠定基礎；並於2020年年底合併台灣區域經銷商，以統合資源、提供更全面的產品與服務品質並增長台灣市場的通路規模。

羅麗芬-KY表示，在終端客人到店消費回復往常，加上新零售品牌「伊姿佰EasyBio」引流電商平台客群，以及台灣市場持續開拓，預期今年業績將回到2019年榮景。

醫美 佐登妮絲

延伸閱讀

倒插睫毛找醫美「割雙眼皮」？ 醫籲術前搞清楚狀況

醫美貴婦出庭首曝光 翻乾兒子舊照嗲聲撇「包養」

醫美貴婦被揭發曾密醫判刑 衛生局：新診所沒遭檢舉過

影／乾弟涉接應成共犯被移送不語 醫美貴婦：遺憾

相關新聞

豐泰公告 自結去年EPS 5.46元

豐泰（9910）自結2020年12月合併營業利益為6.3億元，12 月合併稅前淨利5.6億元，2020年累計合併稅後淨利...

年前修修臉 醫美股看好農曆年前需求旺

每年年底到農曆年前為醫美、美容旺季，帶動相關族群業績表現。包括麗豐-KY（4137）、羅麗芬-KY（6666）、佐登-K...

南港最大都更案啟動 打造台北東區門戶優質新地標

台北市南港調車場都市更新案今（12）日舉行連續壁開工動土典禮，南港調車場南側緊臨市民大道，位於松山車站通往三鐵共構的南港...

疫情改變消費習慣 百年老店舊振南新作法突圍

百年老店舊振南第五代傳人、總經理李立元表示，受到新冠肺炎疫情影響，去年業績減少四成，也是自己接班以來，首度出現業績下降的...

榮剛去年12月營收5.87億元 營運將逐步回溫

榮剛（5009）2020年12月份自結合併營收為5.87億元，較11月成長11.35%，較前年同期減少29.49%，累計...

星宇沒尾牙、年終…張國煒許諾賺錢時「加倍奉還」

星宇航空去年一月廿三日首航，三月就因疫情陸續停航，星宇在一片「看衰」中卻不裁員、不減薪，被外界譽為「幸福企業」。航空雙雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。